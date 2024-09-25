Астрономи знайшли космічного "Квазімодо": телескоп Джеймса Вебба зробив відкриття

Дослідники кажуть, що їм вдалося виявити неймовірно роздуту й асиметричну планету.

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Вчені за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба змогли вивчити атмосферу роздутої планети, пише Phys.org.

Ця екзопланета має розмір Юпітера, але становить лише одну десяту від його маси. Під час недавніх спостережень у планети виявили східно-західну асиметрію в атмосфері, тобто помітну різницю між двома краями атмосфери.

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За словами вчених, така асиметрія виникає через різницю в температурі та властивостях хмар, яка спостерігається між східною і західною півкулями планети. Такі нюанси вкрай важливі в розумінні клімату, динаміки атмосфери та погодних умов на екзопланетах.

Досліджувана планета WASP-107b завжди повернута тільки одним боком до своєї батьківської зірки. У результаті на одному боці планети завжди день, а на зворотному — ніч.

Команда вчених використовувала метод трансмісійної спектроскопії за допомогою телескопа Вебба. Цей інструмент астрономи використовують для аналізу складу атмосфери далеких екзопланет. У межах аналізу телескоп зробив серію знімків, коли планета проходила перед зіркою, що дало інформацію про атмосферу планети.

Завдяки безпрецедентній точності телескопа Джеймса Вебба, вчені змогли розділити сигнали зі східного та західного боків атмосфери.

"Отримані знімки багато чого розповідають нам про гази в атмосфері, хмари, структуру атмосфери, хімію і про те, як все змінюється за наявності більшої кількості сонячного світла", — каже провідний автор дослідження з Університету Арізони Метью Мерфі.

Він зазначає, що ця екзопланета унікальна тим, що має дуже низьку щільність і досить низьку гравітацію. Унаслідок цього планета буквально роздута, тому що її атмосфера набагато більша, ніж в інших планет такої ж маси.

"У нашій Сонячній системі немає нічого схожого. Це унікально навіть серед екзопланет", — підкреслює дослідник.

Також відомо, що температура на WASP-107b становить 480 градусів за Цельсієм, і це середній показник між планетами Сонячної системи і найгарячішими екзопланетами.

Нагадаємо, недалеко від Землі виявлено дві нові планети. Астрономи виявили два світи, які обертаються навколо менших, ніж наше Сонце, зірок.