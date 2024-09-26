Исчезнувшая атмосфера Марса никогда не покидала пределов планеты: где она спрятана

Исследователи сделали важное открытие о том, куда исчезла атмосфера Красной планеты.

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Свежие данные говорят о том, что атмосфера Марса, большая часть которой исчезла, может прятаться у всех на виду. Ее могли поглотить минералы, содержащиеся глинах Красной планеты, пишет Space.com.

По словам ученых, если большая часть атмосферы Марса ушла внутрь минералов более 3 млрд лет назад, это может объяснить, как Красная планета стала настолько пустынным местом. Известно, что Марс не всегда был таким бесплодным и засушливым. Главный же вопрос заключается в том, куда делась атмосфера Марса, когда планета стала не в силах удерживать ее на месте.

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Группа исследователей предполагает, что марсианская атмосфера все это время находилась под самым носом у марсоходов. Ученые считают, что вода на Марсе могла просачиваться через определенные типы горных пород, запуская целую серию медленных реакций, которые поглощали углекислый газ из атмосферы. После этого, углекислый газ был преобразован в метан – другую форму углерода, и благополучно заперт в глинистой поверхности Марса.

"Результаты нашего исследования показали, что большое количество атмосферного углекислого газа могло преобразоваться в метан, который оказался изолированным в глине. Этот метан все еще может находиться там, и возможно, будущие миссии на Марс смогут использовать его в качестве источника энергии", — говорит один из участников исследования из Массачусетского технологического института Оливер Ягуц.

Группа ученых сосредоточилась на типе поверхностного глинистого минерала, который называется смектит. Основная причина такого повышенного внимания заключалась в том, что этот минерал крайне эффективно улавливает углерод. Всего одна крупинка смектита испещрена огромным количеством складок, где углерод может оставаться заперты на протяжении миллиардов лет.

На Земле смектиты формируются в результате движения тектонических плит, на которых располагаются континенты. Благодаря тектонической активности на Земле смектиты поднимаются на поверхность. Это помогало остывать нашей планете в течение миллионов лет.

Но на Марсе отсутствует тектоническая активность, так как же там появился смектит?

Подсказка крылась в марсианских магматических породах с низким содержанием кремнезема, которые называются "ультрамафическими породами". На Земле такие магматические породы, создают смектиты, которые контактируют с водой. Известно, что на Марсе была раньше вода и вступать в реакцию с подстилающей породой.

Созданная учеными модель показала, вода могла реагировать с глубокими марсианскими ультраосновными породами, поэтому на поверхности Марса смогли образоваться смектиты.

На протяжении миллиарда лет вода просачивалась свозь кору Марса, чтобы вступить в реакцию с магниево-железным силикатным минералом, который находится в магматических породах и называется оливин. В данном материале много железа, с которым кислород в воде мог бы связаться и высвободить водород. Именно окисленное железо, возможно, и придало Марсу такой узнаваемый на сегодня ржавый оттенок.

Далее высвобожденный водород мог соединиться с углекислым газом в воде, образовав метан. Такая реакция преобразовала бы оливин в другую породу, которая богата железом и называется серпентин. Данный минерал продолжил бы реагировать с водой, что в конечном итоге, создало смектиты.

"Такие смектитовые глины имеют огромную способность хранить углерод. Теперь нам предстояло ответить на другой вопрос: достаточно ли этой глины на Марсе, чтобы удержать такое количество метаран?", — говорит ведущий автор исследования Джошуа Мюррей.

Как выяснила команда, Красная планета должна быть покрыта слоем смектита глубиной более 1100 метров.

"Глобальные оценки объемов глины на Марсе говорят о том, что значительная часть углекислого газа из атмосферы Марса могла быть изолирована в виде органических соединений в богатой глиной коре. В некоторым смысле утерянная атмосфера Марса может скрываться у всех на виду", — подытожили ученые.

Напомним, ученые хотят забрать часть атмосферы Марса. Секреты Красной планеты хранят не только камни на ее поверхности, считают ученые.