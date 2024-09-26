Самая опасная птица на Земле: живые динозавры 2 метра в высоту и весом 76 кг бегают по планете

Пикирующие сороки могли бы стать хорошими претендентами, но есть более перспективные претенденты на звание "самых опасных птиц" в мире.

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Наша планета является домом для огромного количества живых существ: некоторые из них завораживают, другие умиляют, а третьи — вызывают ужас. Не секрет, что нам стоит избегать столкновений с крокодилами, скорпионами и ядовитыми змеями, но что насчет птиц? Кто из них может претендовать на звание "самых опасных" в мире? Исследователи ответили на этот вопрос, пишет IFLScience.

Пикирующие сороки вполне могли бы стать отличными претендентами, но ученые считают, что есть более подходящие претенденты. По мнению ученых, наиболее вероятным претендентом на это звание является южный казуар (Casuarius casuarius): представители этого вида могут достигать около 2 метров в высоту, а взрослые самки могут весить около 76 кг. Столь впечатляющие размеры сами по себе немного тревожат.

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Известно, что южные казуары отличаются блестящими перьями и имеют причудливый коричневый шлем на голове, но это еще не все. Ранее исследователи окрестили представителей этого вида "живыми динозаврами": если взглянуть на их ноги, можно заметить одну из главных причин — острые как бритва когти.

Отметим, что казуары действительно могут убивать людей и такие случаи уже были зафиксированы. Домашний казуар одного жителя Флориды убил своего хозяина в 2019 году. В то же время статистика показывает, что шансы умереть от когтей казуара в его родной Австралии чрезвычайно малы. Последнее сообщение о том, что казуар убил человека было зафиксировано почти 100 лет назад, когда птица разорвала кровеносный сосуд на шее 16-летнего подростка.

Таким образом ученые действительно рекомендуют держаться от казуаров подальше — в таком случае шансы его нападения сводятся к минимуму. Более того, ученые считают, нападение птицы также может быть спровоцировано тем, что вы не принесли ему еды или приблизились слишком близко к нему, его яйцам или птенцам.

Правительство Австралии также считает казуаров исчезающим видом. По оценкам исследователей, в дикой природе осталось всего около 4000 взрослых особей, а потому ученые предупреждают, что частые встречи с людьми могут попросту навредить выживаемости вида в целом.

Исследователи также отмечают, что еще одним претендентом на звание "самой опасной птицы в мире" может быть обыкновенный страус (Struthio camelus). Статистика свидетельствует о том, что в Южной Африке ежегодно от столкновений со страусами травмы получают или погибают около двух-трех человек.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самые опасные моря в мире.