Найнебезпечніший птах на Землі: живі динозаври 2 метри заввишки й вагою 76 кг бігають планетою

Сороки-пікірувальники могли б стати хорошими претендентами, але є більш перспективні претенденти на звання "найнебезпечніших птахів" у світі.

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Наша планета є домівкою для величезної кількості живих істот: деякі з них заворожують, інші розчулюють, а треті — викликають жах. Не секрет, що нам варто уникати зіткнень із крокодилами, скорпіонами та отруйними зміями, але що щодо птахів? Хто з них може претендувати на звання "найнебезпечніших" у світі? Дослідники відповіли на це запитання, пише IFLScience.

Сороки-пікірувальники цілком могли б стати чудовими претендентами, але вчені вважають, що є більш відповідні претенденти. На думку вчених, найімовірнішим претендентом на це звання є південний казуар (Casuarius casuarius): представники цього виду можуть досягати близько 2 метрів заввишки, а дорослі самки можуть важити близько 76 кг. Настільки дивовижні розміри самі по собі трохи тривожать.

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Відомо, що південні казуари вирізняються блискучим пір'ям і мають химерний коричневий шолом на голові, але це ще не все. Раніше дослідники охрестили представників цього виду "живими динозаврами": якщо поглянути на їхні ноги, можна помітити одну з головних причин — гострі, як бритва, кігті.

Зазначимо, що казуари справді можуть вбивати людей і такі випадки вже були зафіксовані. Домашній казуар одного жителя Флориди вбив свого господаря у 2019 році. Водночас статистика показує, що шанси померти від пазурів казуара в його рідній Австралії надзвичайно малі. Останнє повідомлення про те, що казуар убив людину, було зафіксовано майже 100 років тому, коли птах розірвав кровоносну судину на шиї 16-річного підлітка.

Таким чином науковці справді рекомендують триматися від казуарів якомога далі — у такому разі шанси його нападу зводяться до мінімуму. Ба більше, вчені вважають, напад птаха також може бути спровокований тим, що ви не принесли йому їжі або наблизилися надто близько до нього, його яєць чи пташенят.

Уряд Австралії також вважає казуарів видом, що зникає. За оцінками дослідників, у дикій природі залишилося всього близько 4000 дорослих особин, а тому вчені попереджають, що часті зустрічі з людьми можуть просто нашкодити виживаності виду в цілому.

Дослідники також зазначають, що ще одним претендентом на звання "найнебезпечнішого птаха у світі" може бути звичайний страус (Struthio camelus). Статистика свідчить про те, що в Південній Африці щороку від зіткнень зі страусами травм зазнають або гинуть близько двох-трьох осіб.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найнебезпечніші моря у світі.