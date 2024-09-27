Астрономы нашли в Млечном Пути Землю через 8 млрд лет: какая она

Каменистая планета находится в 4 тыс. световых лет и располагается ближе к центру галактики.

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Астрономы увидели далекую планету, которая показала, как может выглядеть Земля через 8 млрд лет, пишет LiveScience.

Планета под названием KMT-2020-BLG-0414 находится в 4 тыс. световых лет от нашей планеты. Она является скалистым миром, который вращается вокруг белого карлика. Согласно прогнозам, наше Солнце превратится в такого же белого карлике через 5 млрд лет.

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До фазы белого карлика наше Солнце должно превратиться в красного гиганта, который проглотит Меркурий, Венеру, а также возможно, доберется до Земли и Марса. Но если же Земля сможет пережить смерть Солнца, тогда она станет похожа на KMT-2020-BLG-0414 — планету, которая вращается вокруг остывающей звезды.

"Пока у нас нет единого мнения о том, сможет ли Земля пережить фазу красного гиганта через 6 млрд лет. В любом случае, наша планета будет оставаться пригодной для жизни около миллиарда лет, после чего океаны испарятся из-за неконтролируемого парникового эффекта — задолго до того, как красный гигант поглотит планету", — говорит ведущий автор исследования из Калифорнийского университета в Сан-Диего Кемин Чжан.

На протяжении совей долго жизни звезды горят благодаря тому, что синтезируют водород в гелий. Но как только водородное топливо исчерпывается, звезды начинают синтезировать гелий, что приводит к огромным выбросам энергии. Именно это заставляет звезды раздуваться в сотни и даже тысячи раз от их первоначального размера.

Изучаемая планетарная система расположена недалеко от центра нашей галактики Млечный Путь. На фоне звезды астрономы увидели планету, которая в два раза больше Земли и вращается вокруг белого карлика на расстоянии в один-два раза больше, чем расстояние Земли от Солнца. В этой системе также находится коричневый карлик – неудавшаяся звезда, которая так и не смогла загореться. Она примерно в 17 раз больше массы Юпитера.

Ученые не знают, сможет ли человечество пережить фазу красного карлика, но говорят, что выход все же есть. Люди смогут перебраться на сегодняшние ледяные луны Европу и Энцелад, которые вращаются вокруг Юпитера и Сатурна соответственно. Дело в том, что эти ледяные миры станут водными мирами в последние годы существования Солнца.

"Так как Солнце превратится в красного гиганта, его обитаемая зона сместится к орбитам Юпитера и Сатурна. Многие их луны станут океаническими мирами, куда сможет перебраться человечество", — подытожил Чжан.

Напомним, будущее Земли никогда не предполагало экстремальной жары, как сегодня. Исследователи считают, что все климатические беды планеты происходят исключительно из-за того, что на ней появились люди.