Астрономи знайшли в Чумацькому Шляху Землю через 8 млрд років: яка вона

Кам'яниста планета розташована за 4 тис. світлових років і розміщується ближче до центру галактики.

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Астрономи побачили далеку планету, яка показала, який вигляд може мати Земля через 8 млрд років, пише LiveScience.

Планета під назвою KMT-2020-BLG-0414 розташована за 4 тис. світлових років від нашої планети. Вона є скелястим світом, який обертається навколо білого карлика. Згідно з прогнозами, наше Сонце перетвориться на такого ж білого карлика через 5 млрд років.

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До фази білого карлика наше Сонце має перетворитися на червоного гіганта, який проковтне Меркурій, Венеру, а також, можливо, дістанеться до Землі та Марса. Але, якщо ж Земля зможе пережити смерть Сонця, тоді вона стане схожа на KMT-2020-BLG-0414 — планету, яка обертається навколо зірки, що остигає.

"Поки що в нас немає єдиної думки про те, чи зможе Земля пережити фазу червоного гіганта через 6 млрд років. У будь-якому разі, наша планета залишатиметься придатною для життя близько мільярда років, після чого океани випаруються через неконтрольований парниковий ефект — задовго до того, як червоний гігант поглине планету", — говорить провідний автор дослідження з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Кемін Чжан.

Протягом свого довгого життя зірки горять завдяки тому, що синтезують водень у гелій. Але щойно водневе паливо вичерпується, вони починають синтезувати гелій, що призводить до величезних викидів енергії. Саме це змушує зірки роздуватися в сотні та навіть тисячі разів від їхнього початкового розміру.

Планетарна система, що вивчається, розташована недалеко від центру нашої галактики Чумацький Шлях. На тлі зірки астрономи побачили планету, яка вдвічі більша за Землю й обертається навколо білого карлика на відстані в один-два рази більшій, ніж відстань Землі від Сонця. У цій системі також є коричневий карлик — невдала зірка, яка так і не змогла спалахнути. Вона приблизно в 17 разів більша за масу Юпітера.

Науковці не знають, чи зможе людство пережити фазу червоного карлика, але кажуть, що вихід все ж таки є. Люди зможуть перебратися на сьогоднішні крижані місяці Європу та Енцелад, які обертаються навколо Юпітера і Сатурна відповідно. Річ у тім, що ці крижані світи стануть водними світами в останні роки існування Сонця.

"Оскільки Сонце перетвориться на червоного гіганта, його населена зона зміститься до орбіт Юпітера і Сатурна. Багато їхніх місяців стануть океанічними світами, куди зможе перебратися людство", — підсумував Чжан.

Нагадаємо, майбутнє Землі ніколи не передбачало екстремальної спеки, як сьогодні. Дослідники вважають, що всі кліматичні біди планети відбуваються виключно через те, що на ній з'явилися люди.