Найдена самая первая кладка яиц насекомых на Земле: ее возраст 320 миллионов лет (фото)

Ученые считают, что им удалось обнаружить то, что является первой кладкой яиц насекомых, по крайней мере, из тех, что известны нам.

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История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела стать домом для невероятного количества живых организмов. Науке много известно о том, как жизнь развивалась на планете, однако мы относительно мало знаем о наземных экосистемах, существовавших в самые ранние дни Земли. Новое открытие, похоже, может изменить это, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении ископаемого участка в Массачусетсе, известного как Лантерн-Норт — он датируется примерно 320-318 миллионами лет назад. Он был классифицирован как Lagerstätte, название, данное участкам с наивысшим уровнем сохранности и разнообразия ископаемых. И на то есть причина.

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Команда, открывшая это место, обнаружила окаменелости тел и следы 131 вида насекомых, паукообразных и других видов, в том числе: пауков, скорпионов, рептилий, земноводных и целого ряда растений. По словам ведущего автора исследования Ричарда Кнехта, это место на самом деле предоставляет ученым беспрецедентный взгляд на наземную экосистему из решающего периода в эволюции жизни на суше.

Ученые считают, что обнаружили самую первую кладку яиц насекомых Фото: Nature Communications

Например, ученые обнаружили полный отпечаток тела скорпиона-кнута (Inmontibusichnus charleshenryturneri) — подобные окаменелости этого периода чрезвычайно редки, а нынешняя находка считается первой записью такого рода, которую можно бесспорно приписать скорпиону-кнуту. Но это еще не все. Ученые также обнаружили доказательства того, как организмы, живущие в этой экосистеме, вели себя и взаимодействовали друг с другом.

По словам соавтора исследования Якоба Беннера, не менее удивительным открытием стало обнаружение того, что, вероятно, является самым ранним свидетельством откладывания яиц насекомыми — акт откладывания яиц с использованием трубчатого органа, известного как яйцеклад.

Исследователи изучили характерные для откладки яиц повреждения, обнаруженные на окаменелостях вымершей группы деревьев высотой 30 метров Cordaites и теперь считают, что такое поведение как откладка яиц насекомыми в целом может быть примерно на 14 миллионов лет старше, чем считалось ранее.

Ископаемый скорпион-кнут Фото: Nature Communications

Есть надежда, что при дальнейшем изучении Lantern North в будущем могут быть сделаны аналогичные открытия, и авторы предполагают, что это послужит "ключевым ориентиром" для переоценки и расширения нашего понимания этого малоизученного, но чрезвычайно важного периода экологической истории Земли.

Ранее Фокус писал о том, что древняя окаменелость ставит под сомнение все, что мы знаем о комарах.