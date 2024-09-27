Знайдена найперша кладка яєць комах на Землі: її вік 320 мільйонів років (фото)

Вчені вважають, що їм вдалося виявити те, що є першою кладкою яєць комах, принаймні, з тих, що відомі нам.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час вона встигла стати домівкою для неймовірної кількості живих організмів. Науці багато відомо про те, як життя розвивалося на планеті, проте ми відносно мало знаємо про наземні екосистеми, що існували в найбільш ранні дні Землі. Нове відкриття, схоже, може змінити це, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні викопної ділянки в Массачусетсі, відомої як Лантерн-Норт — вона датується приблизно 320-318 мільйонами років тому. Її класифікували як Lagerstätte, назву, яку дають ділянкам із найвищим рівнем збереженості та різноманітності копалин. І на те є причина.

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Команда, яка відкрила це місце, виявила скам'янілості тіл і сліди 131 виду комах, павукоподібних та інших видів, зокрема: павуків, скорпіонів, рептилій, земноводних і цілої низки рослин. За словами провідного автора дослідження Річарда Кнехта, це місце насправді надає вченим безпрецедентний погляд на наземну екосистему з вирішального періоду в еволюції життя на суші.

Учені вважають, що виявили найпершу кладку яєць комах Фото: Nature Communications

Наприклад, учені виявили повний відбиток тіла скорпіона-кнута (Inmontibusichnus charleshenryturneri) — подібні скам'янілості цього періоду надзвичайно рідкісні, а нинішня знахідка вважається першим записом такого роду, який можна безперечно приписати скорпіону-кнуту. Але це ще не все. Вчені також виявили докази того, як організми, що живуть у цій екосистемі, поводилися і взаємодіяли один з одним.

За словами співавтора дослідження Якоба Беннера, не менш дивовижним відкриттям стало виявлення того, що, імовірно, є найбільш раннім свідченням відкладання яєць комахами — акт відкладання яєць з використанням трубчастого органу, відомого як яйцеклад.

Дослідники вивчили характерні для відкладання яєць пошкодження, виявлені на скам'янілостях вимерлої групи дерев заввишки 30 метрів Cordaites, і тепер вважають, що така поведінка, як відкладання яєць комахами, загалом може бути приблизно на 14 мільйонів років старішою, ніж вважалося раніше.

Викопний скорпіон-кнут Фото: Nature Communications

Є надія, що під час подальшого вивчення Lantern North у майбутньому можуть бути зроблені аналогічні відкриття, і автори припускають, що це стане "ключовим орієнтиром" для переоцінки та розширення нашого розуміння цього маловивченого, але надзвичайно важливого періоду екологічної історії Землі.

Раніше Фокус писав про те, що стародавня скам'янілість ставить під сумнів усе, що ми знаємо про комарів.