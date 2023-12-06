Кровосисний сюрприз. Стародавня скам'янілість ставить під сумнів усе, що ми знаємо про комарів (фото)

Відомо, що серед комарів укуси наносять тільки самки, проте знайдені скам'янілості показують, що так було далеко не завжди.

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Навряд чи у світі існують більш надокучливі комахи, ніж комарі — вони не тільки видають вельми дратівливі звуки й завдають болісних укусів, а й надзвичайно небезпечні для людей. Щорічно сотні тисяч людей в усьому світі помирають від малярії та інших хвороб, що передаються через укуси цих комах, які з'явилися ще в епоху динозаврів, пише Reuters.

Відомо, що серед цих комах укуси наносять тільки самки, які володіють спеціальною анатомією хоботка, що відсутня у самців. Однак нещодавно знайдені в Лівані стародавні скам'янілості віком 130 мільйонів років тому свідчать про те, що так було далеко не завжди.

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Дослідники заявили, що виявили найдавніші з відомих скам'янілостей комарів — двох самців, похованих у шматках бурштину. Найдивовижнішим виявилося те, що ці самці володіли подовженими колючо-смоктальними ротовими апаратами, які сьогодні спостерігаються лише у самок.

За словами співавтора дослідження, палеонтолога з Нанкінського інституту геології та палеонтології Китайської академії наук і Ліванського університету Дені Азара, вони з колегами вивчили скам'янілості та дійшли висновку, що ці стародавні самці абсолютно точно були гематофагами, тобто "пожирачами крові".

Вчені відзначають, що це відкриття є надзвичайно важливим в історії еволюції комарів. Самці, знайдені палеонтологами, були представниками одного й того самого вимерлого виду, який за розміром і зовнішнім виглядом дуже нагадував сучасних комарів. Однак учені помітили, що ротовий апарат, який вони використовували для отримання крові, був коротшим, ніж у сучасних самок.

Недатоване роздаткове зображення вигляду зверху тіла скам'янілого самця комара, замкненого в бурштині Фото: Reuters

За словами Азара, у сучасному світі лише запліднені самки омарів питимуть кров, оскільки білки життєво необхідні їм для розвитку яєць. Водночас незапліднені самки й самці харчуються нектаром рослин, а деякі самці не харчуються зовсім.

За словами співавтора дослідження, палеонтолога Андре Нель з Національного музею природної історії Парижа, виявлення такої поведінки комарів у крейдяному періоді є абсолютно дивовижним і багато що змінює в тому, що нам відомо про еволюцію комарів.

На щастя для дослідників, тонка анатомія двох стародавніх комарів чудово збереглася у скам'янілостях. У результаті вчені виявили, що обидва самці демонстрували гостру анатомію щелеп трикутної форми та подовжену структуру із зубоподібними виступами.

До слова, команда також припустила, що омари насправді походять від комах, які не харчувалися кров'ю. Передбачається, що цей апарат, який використовується для висмоктування крові, ймовірно, спочатку використовувався для проколювання рослин для отримання доступу до поживних рідин.

За словами Азара, цілком імовірно, що еволюція рослин зіграла не останню роль у відмінності в харчуванні самців і самок комарів, яку ми спостерігаємо сьогодні. Автори дослідження також зазначають, що отримані ними дані є підтвердженням того, що спочатку всі перші комарі були гематофагами, незалежно від статі. Однак пізніше ця здатність була втрачена самцями.

Раніше Фокус писав про те, що деяких людей комарі дійсно кусають частіше: вчені з'ясували, чому так відбувається.