Третий полет на счету соколенка: экипаж SpaceX Crew-9 достиг МКС с плюшевой Авророй на борту (фото)

На этот раз в качестве "индикатора невесомости" астронавты использовали плюшевого соколенка, которого назвали Аврора.

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Астронавт NASA и командир Crew-9 на борту космического корабля SpaceX Dragon "Freedom" Ник Хейг, а также специалист по полетам Александр Горбунов достигли Международной космической станции (МКС) после 9-минутного полета на двухступенчатой ракете SpaceX Falcon 9, пишет Space.

Следуя традиции, астронавты использовали в качестве "индикатора невесомости" плюшевую игрушку — соколенка по имени Аврора, который ранее дважды летал в космос. В один из этих разов он присутствовал на борту российской капсулы "Союз", когда произошло аварийное прекращение полета.

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Отметим, что это не первая попытка Хейга добраться на Международную космическую станцию: в октябре 2018 года Хейг, Алексей Овчинин и соколенок по имени Аврора уже пытались добраться на МКС, однако их полет завершился примерно через три минуты, когда российская ракета, на которой они летели, вышла из строя. Башня аварийно-спасательного управления отвела их космический корабль "Союз МС-10" от ускорителя и выпустила их для совершения баллистической посадки.

До SpaceX Crew-9 "Аврора" пережила аварийное прекращение полета корабля "Союз МС-10" и снова полетела на космическую станцию ​​на корабле "Союз МС-12" Фото: NASA

Пять месяцев спустя Хейг, Овчинин и Аврора вновь стартовали и на этот раз им все же удалось достичь Международной космической станции. 28 сентября 2024 года состоялся третий полет Хейга и Авроры, который стал вторым успешным запуском в космос.

Запуск Crew-9 стал первым пилотируемым космическим полетом с космодрома 40 (SLC-40) на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Все предыдущие пилотируемые полеты Dragon стартовали с близлежащего комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди NASA.

Любопытно, что Ник Хейг стал первым действующим членом Космических сил США, совершившим полет со стартовой площадки Космических сил. Ожидается, что Хейг и Аврора воссоединятся с Овчининым сегодня, 29 сентября, когда прибудут на МКС. Отметим, что Овчинин прибыл на МКС в начале этого месяца в качестве члена экипажа 72-й экспедиции МКС и пробудет на космической станции ближайшие 5 месяцев. Ж

"Aurora", индикатор невесомости SpaceX Crew-9, изначально продавался компанией Puffkins (Swibco) под названием "Swoop" в 1994 году

Aurora — это мягкая игрушка в виде сокола, которую Puffkins (Swibco) продавала под названием "Swoop". Впервые плюшевый соколенок был сделан в 1994 году, а сегодня они больше не выпускаются. Ученые отмечают, что идея полета "индикатора невесомости" на самом деле восходит к первому полету человека в космос — космонавта Юрия Гагарина. Тогда он взял с собой на борт космического корабля маленькую куклу, чтобы наблюдать за ее полетом. Позже, в 1991 году, эту же куклу отправили на космическую станцию "Мир" к 30-й годовщине первого полета человека в космос.

К слову, другие астронавты также брали с собой различные "индикаторы невесомости", например, игрушечные утки, щенки, куклы, плюшевые разноцветные нарвалы и многое другое.

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