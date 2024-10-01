Раскрыт секрет спасения планеты: его хранит случайное бревно возрастом 3 775 лет

Исследователи теперь считают, что нам не удастся обогнать глобальное потепление Земли, но мы сможем его перепрыгнуть.

Related video

Ученые больше не пугают климатическим кризисом, а прямо заявляют — он уже здесь. В результате на планету обрушились невероятные волны жары, засухи и лесных пожаров, а сезоны ураганов и наводнений станут лишь более экстремальными. Из-за этого последние десятилетия ученые все больше исследований посвящают изучению последствий антропогенного изменения климата, пишет IFLScience.

Казалось бы, как в этом вопросе может помочь обычное бревно? Оказывается, может. Новый анализ одного 3 775-летнего куска дерева довольно много рассказал ученым о решении климатического кризиса, известного как "деревянное перепрыгивание".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Не секрет, что деревья играют важную роль в борьбе с изменением климата, и на то есть веская причина: они активно извлекают углекислый газ из воздуха, используя его для фотосинтеза и выработки энергии или создания новых деревьев.

Проблемы начинаются в тот момент, когда дерево умирает. Как только древесина становится мертвой, она больше не способна извлекать углерод из атмосферы, и даже более — выделяют огромное количество углерода. По словам лесного эколога Йорга Мюллера, не принимавшего участия в исследовании, в настоящее время 8% углерода, хранящегося в лесах, хранится в мертвых деревьях, а вовсе не в живых.

Команда исследователей раскрыла масштаб выбросов углерода, выделяемых этими мертвыми деревьями — результаты оказались значительно больше, чем количество, выделяемое ископаемым топливом ежегодно. По словам Мюллера, ежегодный выброс углерода из мертвой древесины составляет около 115% углерода, выделяемого людьми.

Основной вопрос заключается в том, можем ли мы решить эту проблему? Деревья могут жить сотни, а то и тысячи лет, но надеяться лишь на то, что все они будут жить вечно — недальновидно. Но теперь ученые считают, что решением проблемы может стать простое захоронение.

Исследователи считают, что это может сработать, но лишь в том случае, если мертвая древесина будет захоронена должным образом. По словам ведущего автора исследования, профессора кафедры атмосферных и океанических наук Мэрилендского университета Нина Цзэна, благодаря случайному обнаружению в 2013 году древнего бревна у нас теперь есть представление о том, какими должны быть эти подходящие условия.

Исследователи идентифицировали бревно как красный кедр возрастом почти 4 000 лет. После этого они сравнили его со свежесрезанным образцом того же вида и обнаружили, что более старое бревно потеряло лишь менее 5% углекислого газа, который оно хранило. Что же сделало это возможным?

Команда считает, что ключ кроется в типе почвы, покрывающей бревно: глинистая почва, распространенная в районе Квебека имеет особенно низкую проницаемость. Ученые считают, что эта почва могла бы защитить бревно от всего, что могло бы ему помочь ему разложиться — не только от насекомых и грибков, но также и от кислорода. Похоже, это работает и даже очень хорошо.

Это хорошие новости, так как глинистая почва достаточно распространена на планете, а значит древесные своды потенциально могут стать недорогим и эффективным способом сокращения парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу ежегодно.

Ученые признают, что это вряд ли решит проблему климатического кризиса, но, вероятно, он может помочь сдержать закипание планеты на уровне до 1,5°C.

Ранее Фокус писал о том, как изменится мир к 2050 году и сколько заплатят люди.