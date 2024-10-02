Что-то странное творится внутри ядра Земли: в "сердце" планеты найдено то, чего не ожидали (фото)

Новое исследование доказывает, что наша планета в магнитном отношении ведет себя так, будто в ее центре находится цилиндр, а не сфера.

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Долгое время движения внутри расплавленного ядра Земли оставались загадкой для ученых. К счастью, согласие между математической и физической моделью привело двух физиков к идее о том, что они близки к разгадке. Поскольку движения внутри ядра планеты являются движущей силой магнитного поля Земли, их понимание является чрезвычайно важным, пишет IFLScience.

Магнитное поде Земли считается чрезвычайно важным для жизни — подобные поля также являются одной из основных вещей, которые ученые пытаются обнаружить в поисках пригодных для жизни планет. Однако мы все еще не до конца понимаем их.

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Большинство физиков не считают существующие объяснения того, почему магнитные полюса планеты порой смещаются или переворачиваются, удовлетворительными. Впрочем, несмотря на то, что споры продолжаются, ученые пытаются найти ответ.

Магнитное поле приводится в движение движениями внутри ядра планеты, а потому ученые сосредоточились на том, чтобы понять эти потоки. В то же время сами потоки также находятся под влиянием магнитного поля, которое они создают, а также вращения Земли и внутренней структуры. Все это в значительной степени усложняет способность ученых понять, что происходит.

Схема внутренней Земли с внутренним и внешним ядрами, отмеченными кругами, воображаемым касательным цилиндром и потоками внутри внешнего поля, как в цилиндр, так и внутри него Фото: Physical Review Letters

Шагом вперед в этом вопросе стала концепция цилиндра, но даже ее оказалось недостаточно для точного моделирования движений. Теперь профессора Альбан Потерат и доктора Келик Ожог из Университета Ковентри считают, что нашли выход. По их мнению, признание ранее упущенной из виду особенности касательных цилиндров может стать тем шагом, который необходим науке. И новая физическая модель слоев Земли, похоже, подтверждает их идею.

Касательный цилиндр — воображаемая структура, проходящая параллельно оси, вокруг которой вращается наша планета, и касается точек, где твердое внутреннее и жидкое внешнее ядро встречаются на экваторе. Таким образом он разделяет полярную и экваториальную части внешнего ядра, формируя потоки материалов внутри каждой из них.

Отметим, что модели касательного цилиндра Земли и других планет были основаны на ограничении Тейлора-Прудмана, утверждающем, что во вращающемся ядре потоки происходят перпендикулярно оси вращения, образуя ряд концентрических цилиндров. Таким образом конвекция происходит в полярной части жидкого ядра и в его экваториальной части, но не пересекает их.

Эксперимент "Маленькая Земля" моделирует поведение внутреннего и внешнего ядра Земли Фото: Physical Review Letters

В своей работе Потерат и Ожог установили и экспериментально подтвердили, что магнитные поля, выровненные с вращением, вызывают потоки в касательных цилиндрах. Также ученые выяснили, что они связаны с потоками вдоль цилиндра магнитными полями.

Авторы исследования использовали математическую модель для воспроизведения взаимодействия между силами Лоренца и Кориолиса. Далее они использовали эксперимент "маленькая Земля" для проверки своих выводов — выводы эксперимента совпали с ожиданиями авторов.

Ранее Фокус писал о том, что нам придется переписать учебники: внутри ядра Земли обнаружены признаки скрытой структуры.