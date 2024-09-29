Нам придется переписать учебники. Внутри ядра Земли обнаружены признаки скрытой структуры (фото)

В самом сердце планеты исследователи обнаружили то, что заставит нас иначе взглянуть на Землю.

Related video

Люди могут воспринимать землю под ногами, как нечто стабильное, однако она постоянно находится в движении, а в ее сложных слоях, как и на страницах книги, записана история Земли, возраст которой составляет более 4,7 миллиарда лет. С каждым годом мы узнаем все больше фактов, однако ученые признают, что глубоко в прошлом нашей планеты все еще есть малоизвестные главы, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам геофизика из Австралийского национального университета Джоанн Стивенсон, традиционно считалось, что наша планета состоит из четырех основных слоев:

коры;

мантии;

внешнего ядра;

внутреннего ядра.

Знания о том, что находится в недрах планеты, в основном были получены из того, что раскрыли вулканы и сейсмические волны. Например, исходя из этих данных ученые рассчитали, что температура раскаленного внутреннего ядра планеты превышает 5000 градусов по Цельсию, а само "сердце планеты" составляет лишь 1% от общего объема Земли.

Несколько лет назад Стивенсон с командой обнаружили нечто любопытное — ученым удалось найти доказательства того, что внутреннее ядро Земли на самом деле может иметь два отдельных слоя. По словам Стивенсон, это открытие весьма важно, так как может заставить нас переписать учебники.

В ходе исследования ученые использовали алгоритм поиска, чтобы просмотреть и сопоставить тысячи моделей внутреннего ядра с наблюдаемыми данными за многие десятилетия о том, сколько времени требуется сейсмическим волнам для прохождения внутри планеты. Эти данные были собраны Международным сейсмологическим центром.

Дифференциация путей распространения сейсмических волн через слои Земли

Ученые использовали некоторые модели анизотропии внутреннего ядра, изучив, как различия в составе его материала изменяют свойства сейсмических волн, и обнаружила, что некоторые из результатов более вероятны, чем другие.

Например, некоторые модели предполагали, что материал внутреннего земного ядра проводит сейсмические волны быстрее, параллельно экватору. Результаты другого моделирования указывали на то, сто смесь материалов позволяет более быстрым волнам быть более параллельными оси вращения планеты. Но, даже в этом случае остаются споры о точной степени разницы при определенных углах.

Результаты нового исследования не показали больших изменений с глубиной во внутреннем ядре, однако указывают, что на изменение медленного направления до угла 54 градуса, при этом более быстрое направление волн шло параллельно оси. По словам Стивенсон, они с командой считают, что обнаружили доказательства, указывающие на изменение структуры железа — ученые предполагают, что в самом сердце нашей планеты есть свидетельства двух отдельных событий охлаждения в истории Земли.

В то же время ученые признают, что подробности этих больших событий в истории планеты все еще остаются загадкой для ученых. В то же время Стивенсон утверждает, что им с командой удалось добавить еще один кусочек головоломки "внутреннего ядра Земли". Считается, что новые результаты также могут объяснить. Почему некоторые экспериментальные данные не соответствуют текущим моделям структуры планеты.

Отметим, что идея, в целом не нова, наличие еще одного внутреннего слоя предполагалось и ранее — тогда ученые опирались на то, что кристаллы железа, составляющие внутреннее ядро, имеют различное структурное выравнивание.

Ранее Фокус писал о том, что с ядром Земли творится нечто странное: ученые наконец-то выяснили, почему это происходит.