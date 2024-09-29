Нам доведеться переписати підручники. Усередині ядра Землі виявлено ознаки прихованої структури (фото)

У самому серці планети дослідники виявили те, що змусить нас інакше поглянути на Землю.

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Люди можуть сприймати землю під ногами, як щось стабільне, проте вона постійно перебуває в русі, а в її складних шарах, як і на сторінках книжки, записано історію Землі, вік якої становить понад 4,7 мільярда років. З кожним роком ми дізнаємося дедалі більше фактів, проте вчені визнають, що глибоко в минулому нашої планети все ще є маловідомі глави, пише Science Alert.

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За словами геофізикині з Австралійського національного університету Джоанн Стівенсон, традиційно вважалося, що наша планета складається з чотирьох основних шарів:

кори;

мантії;

зовнішнього ядра;

внутрішнього ядра.

Знання про те, що знаходиться в надрах планети, в основному були отримані з того, що розкрили вулкани й сейсмічні хвилі. Наприклад, виходячи з цих даних, вчені розрахували, що температура розпеченого внутрішнього ядра планети перевищує 5000 градусів за Цельсієм, а саме "серце планети" становить лише 1% від загального обсягу Землі.

Кілька років тому Стівенсон з командою виявили щось цікаве — вченим вдалося знайти докази того, що внутрішнє ядро Землі насправді може мати два окремі шари. За словами Стівенсон, це відкриття дуже важливе, оскільки може змусити нас переписати підручники.

Під час дослідження вчені використовували алгоритм пошуку, щоб переглянути та зіставити тисячі моделей внутрішнього ядра зі спостережуваними даними за багато десятиліть про те, скільки часу потрібно сейсмічним хвилям для проходження всередині планети. Ці дані були зібрані Міжнародним сейсмологічним центром.

Диференціація шляхів поширення сейсмічних хвиль через шари Землі

Вчені використовували деякі моделі анізотропії внутрішнього ядра, вивчивши, як відмінності в складі його матеріалу змінюють властивості сейсмічних хвиль, і виявила, що деякі з результатів є більш імовірними, ніж інші.

Наприклад, деякі моделі припускали, що матеріал внутрішнього земного ядра проводить сейсмічні хвилі швидше, паралельно екватору. Результати іншого моделювання вказували на те, що суміш матеріалів дає змогу швидшим хвилям бути більш паралельними до осі обертання планети. Але, навіть у цьому випадку залишаються суперечки про точний ступінь різниці при певних кутах.

Результати нового дослідження не показали великих змін із глибиною у внутрішньому ядрі, однак вказують, що на зміну повільного напрямку до кута 54 градуси, при цьому швидший напрямок хвиль йшов паралельно осі. За словами Стівенсон, вони з командою вважають, що виявили докази, які вказують на зміну структури заліза — вчені припускають, що в самому серці нашої планети є свідчення двох окремих подій охолодження в історії Землі.

Водночас науковці визнають, що подробиці цих великих подій в історії планети все ще залишаються загадкою для вчених. Водночас Стівенсон стверджує, що їм із командою вдалося додати ще один шматочок головоломки "внутрішнього ядра Землі". Вважається, що нові результати також можуть пояснити. Чому деякі експериментальні дані не відповідають поточним моделям структури планети.

Зазначимо, що ідея загалом не нова, наявність ще одного внутрішнього шару припускали й раніше — тоді вчені спиралися на те, що кристали заліза, які складають внутрішнє ядро, мають різне структурне вирівнювання.

Раніше Фокус писав про те, що з ядром Землі коїться щось дивне: вчені нарешті з'ясували, чому це відбувається.