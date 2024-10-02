Дело в удовольствии. Ученые наконец-то выяснили, почему людям так нравится есть

Новое исследование показывает, что глотание может вызывать приятные ощущения в мозге, побуждающие к еде.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для миллионов видов живых организмов. Все животные потребляют пищу и результаты нового исследования показывают, что дело не только в биологической потребности. Похоже, глотание само по себе вызывает приятные ощущения, что побуждает животных, в том числе и людей, к потреблению пищи, пишет Science Alert.

В ходе исследования личинок плодовых мушек (Drosophila) международная группа исследователей обнаружила, как глотание пищи связано с высвобождением в мозге серотонина — химического вещества, вызывающего приятные ощущения. Авторы исследования считают, что полученные ими результаты дают новое представление о том, как и почему едят животные. Если эти же механизмы присутствуют и у людей, новое открытие может предоставить захватывающее понимание нашего стремления потреблять пищу и напитки.

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В ходе исследования команда изучила энтеральную нервную систему кишечника плодовой мушки и пролила новый свет на жизненно важный акт глотания — ученые описывают это поведение, как одно из важнейших решений, которое должно принять животное. По словам соавтора исследования, нейробиолога Михаэля Панкраца из Боннского университета в Германии, они с командой хотели подробнее узнать о том, как пищеварительная система взаимодействует с мозгом при потреблении пищи.

Чтобы пролить свет на это взаимодействие, ученым необходимо было понять, какие нейроны участвуют в этом потоке информации и как они активируются. Результаты исследования превзошли все ожидания. В ходе анализа ученые разрезали одну из личинок плодовой мушки на тысячи крошечных ломтиков, а затем сфотографировали их под мощным микроскопом. Это позволило картировать пути нейронов и связи между ними.

Далее ученые использовали фото и компьютерное моделирование для создания трехмерной модели. Это привело команду к открытию биологического механизма, известного как рецептор растяжения, как в пищеводе, который соединяет рот с желудком.

Нейроны плодовой мушки были детально картированы Фото: University of Bonn

Исследование показывает, что рецептор соединен с шестью определенными нейронами в мозге личинки, получающими информацию о глотательном действии и том, что именно съедается. Если в трубу попадает хорошая еда, мозг выдает вознаграждение. По словам другого соавтора исследования нейробиолога Андреаса Схофса из Боннского университета, по сути, они обнаружили, что нейроны способны не только определять является ли что-то пищей или нет, но также и оценивают ее качество. При этом серотонин вырабатывается лишь в том случае, если еда качественная.

Отметим, что у плодовых мушек всего менее 200 000 нейронов. Для сравнения, в человеческом мозге примерно 100 миллиардов нейронов. В то же время сложность этих тысяч нервных клеток означает, что они могут действовать как уменьшенная версия человеческого мозга. В результате ученые часто проецируют результаты исследований на плодовых мушках на людей.

На следующем этапе ученые планируют выяснить, есть ли такая же карта нейронов и высвобождения серотонина у других животных. В том числе и людей.

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