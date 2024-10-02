Над Арктикой нависла угроза, которую упускали из виду: дело не в изменении климата (фото)

Новое исследование предполагает, что арктические побережья страдают не только из-за нагревающейся планеты — над ними также нависли другие угрозы, которых ранее не замечали.

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Климатический кризис навис над планетой, обрушив на Землю волны жары, засухи, лесных пожаров, экстремальных наводнений и штормов. В результате изменения климата быстро трансформирует все возможные системы Земли — как морские, так и наземные, пишет PHYS.org.

Эта участь не миновала и арктические морские системы, которые претерпевают быстрые трансформации. В результате драматический образ "белого медведя, борющегося на тающей льдине" стал символом экологического кризиса, нависшего над регионом. Теперь ученые считают, что ситуация значительно хуже, чем считалось ранее.

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По словам команды из Института эконаук в Университете Орхуса, прибрежные экосистемы Арктики, по-видимому, борются с дополнительными угрозами в сравнении с экосистемами открытого океана. Эти изменения усиливаются взаимодействием наземных и морских преобразований, что оказывает значительное воздействие как на окружающую среду, так и на местные сообщества.

По словам соавтора исследования, профессора Микаэля Сейра, все большее количество движущих факторов экосистем вдоль арктических побережий имеет широкие последствия как для экологических, так и для человеческих систем.

Ученые считают, что последствия этих изменений весьма значительны и ранее упускались из виду. Более того, предполагается, что они выходят далеко за рамки последствий в открытом Северном Ледовитом океане.

Концептуальный рисунок, показывающий переход прибрежной зоны Арктики с акцентом на влияние таяния морских и наземных льдов и воздействие на прибрежную социально-экологическую систему Фото: Limnology and Oceanography Letters

Авторы исследования также утверждают, что сегодня мы столкнулись с критическими пробелами в знаниях, а заполнение этих пробелов должно стать приоритетным заданием. Команда настаивает, что заполнение этих пробелов будет иметь значение для обеспечения того, чтобы социально-экологические системы арктических прибрежных районов смогли адаптироваться и выстоять перед лицом неминуемых климатических изменений.

В последние годы ученые провели множество исследований сосредоточенных на том, какое будущее ждет Арктику. Стоит признать, что се они не слишком оптимистичны. Так, в одном из исследований ученые уже обнаружили, что Арктика зимой нагревается вдвое быстрее, чем летом и они не могут объяснить почему. Вероятно, одним из факторов являются скрытые угрозы, которые ранее не были учтены.

Кроме того, ранее Фокус писал о том, что весь лед в Арктике неизбежно исчезнет: когда это произойдет и кто пострадает больше всего.