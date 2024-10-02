Над Арктикою нависла загроза, яку раніше не помічали: справа не у зміні клімату (фото)

Нове дослідження припускає, що арктичні узбережжя страждають не тільки через нагрівання планети — над ними також нависли інші загрози, яких раніше не помічали.

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Кліматична криза нависла над планетою, обрушивши на Землю хвилі спеки, посухи, лісових пожеж, екстремальних повеней і штормів. У результаті зміни клімату швидко трансформують усі можливі системи Землі — як морські, так і наземні, пише PHYS.org.

Ця доля не минула й арктичні морські системи, які зазнають швидких трансформацій. У результаті драматичний образ "білого ведмедя, що бореться на крижині, що тане" став символом екологічної кризи, що нависла над регіоном. Тепер учені вважають, що ситуація значно гірша, ніж вважалося раніше.

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За словами команди з Інституту еконаук в Університеті Орхуса, прибережні екосистеми Арктики, мабуть, борються з додатковими загрозами, як порівняти з екосистемами відкритого океану. Ці зміни посилюються взаємодією наземних і морських перетворень, що чинить значний вплив як на навколишнє середовище, так і на місцеві спільноти.

За словами співавтора дослідження, професора Мікаеля Сейра, дедалі більша кількість рушійних факторів екосистем уздовж арктичних узбереж має широкі наслідки як для екологічних, так і для людських систем.

Вчені вважають, що наслідки цих змін вельми значні й раніше не брали до уваги. Ба більше, передбачається, що вони виходять далеко за рамки наслідків у відкритому Північному Льодовитому океані.

Концептуальний малюнок, що показує перехід прибережної зони Арктики з акцентом на вплив танення морських і наземних льодів і вплив на прибережну соціально-екологічну систему Фото: Limnology and Oceanography Letters

Автори дослідження також стверджують, що сьогодні ми зіткнулися з критичними прогалинами в знаннях, а заповнення цих прогалин має стати пріоритетним завданням. Команда наполягає, що заповнення цих прогалин матиме значення для забезпечення того, щоб соціально-екологічні системи арктичних прибережних районів змогли адаптуватися і вистояти перед обличчям неминучих кліматичних змін.

Останніми роками вчені провели безліч досліджень, зосереджених на тому, яке майбутнє чекає на Арктику. Варто визнати, що всі вони не надто оптимістичні. Так, в одному з досліджень вчені вже виявили, що Арктика взимку нагрівається вдвічі швидше, ніж влітку і вони не можуть пояснити чому. Ймовірно, одним із чинників є приховані загрози, які раніше не були враховані.

Крім того, раніше Фокус писав про те, що весь лід в Арктиці неминуче зникне: коли це станеться і хто постраждає найбільше.