Весь лід в Арктиці неминуче зникне: коли це станеться і хто постраждає найбільше

У новому дослідженні вчені назвали період, коли настане перше літо без льоду в Арктиці та чим воно обернеться для тварин і людей.

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Учені більше не попереджають, що кліматична криза незабаром зійде на Землю, вони впевнено заявляють, що вона вже тут і надалі, імовірно, ситуація лише погіршуватиметься. 2023 рік уже офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень і, як вважають учені, 2024 рік, імовірно, стане лише ще теплішим, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені зосередилися на таких наслідках глобального потепління планети, як повна втрата льоду в Арктиці. Науковці розрахували, що перше літо без льоду в Арктиці насправді може настати значно раніше, ніж вважали раніше — автори дослідження вважають, що це станеться протягом наступного десятиліття.

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Під час дослідження команда з Університету Колорадо в Боулдері зосередилася на розумінні того, як літо без льоду змінить Арктику. По-перше, з "білої Арктики" в літні місяці вона перетвориться на "блакитну Арктику" — більшу її частину складатиме вода. Передбачається, що йдеться про щонайменше 1 мільйон квадратних кілометрів води, яка звільниться від крижаних кайданів. По-друге, представники місцевої фауни просто позбудуться домівки, йдеться про таких тварин, як білі ведмеді, тюлені та моржі. По-третє, під загрозою опиняться і місцеві прибережні поселення людей — лід зменшує вплив океанських хвиль на узбережжя, однак його відсутність означає, що хвилі стануть сильнішими та більшими, що спричинить більшу ерозію.

За словами провідної авторки дослідження, доцентки кафедри атмосферних і океанічних наук Олександри Ян, та з колегами результати показують, що перший день без криги в Арктиці може настати більш ніж на 10 років раніше, ніж передбачалося.

Передбачається, що стабільно вільний від льоду вересень можна очікувати до 2035-2067 років. Однак точний рік настання періоду без льоду залежить від того, наскільки швидко світ скоротить кількість викопного палива.

Наприклад, за сценарію з низькими викидами, до кінця століття можна очікувати на відсутність льоду в період з серпня по жовтень, однак за найгіршого сценарію з вищими викидами лід, ймовірно, буде відсутній у період з травня по січень. Таким чином Арктика перетвориться на зовсім інше середовище, вкрите водою.

Однак, за словами Ян, є і хороші новини. Попри те, що літо без льоду в Арктиці неминуче, людство все ще може підтримувати нижчі викиди, щоб не допустити тривалого періоду відсутності льоду. Ба більше, вчені вважають, що процес втрати льоду в кінцевому підсумку можна буде повернути назад.

Річ у тім, що на відміну від льодовикового щита Гренландії, на створення якого пішли тисячі років, навіть якщо весь лід Арктики буде загублено, але згодом людству вдасться вивести CO2 назад з атмосфери, це поверне назад потепління, а арктичний лід повернеться лише через 10 років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що насправді таїться під усім полярним льодом.