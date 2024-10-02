У них нет ушей, но белый шум позволяет им процветать: ученые рассказали, о ком идет речь

Исследователи обнаружили, что эти организмы растут значительно быстрее, когда слышат высокочастотный монотонный треск.

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Каждый день ученые делают множество открытий и некоторые из них особенно удивительны. Например, в новое, где ученые обнаружили, что у грибов может не быть ушей, но их рост странным образом зависит от шумов вокруг, пишет Science Alert.

В новой работе ученые обнаружили, что высокочастотный монотонный треск, подобный радиопомехам, воспроизводимый для вида грибка Trichoderma harzianum, заставляет организм расти и производить споры значительно быстрее, чем обычно. Это похоже на то, что грибок "питается" белым шумом.

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Авторы исследования из Университета Флиндерса отмечают, что их открытие является важным, поскольку грибок Trichoderma harzianum присутствует почти во всех почвах и, как известно, колонизирует корни растений и усиливает их рост. На фермах этот вид фактически может паразитировать на патогенных грибах, которые могут навредить растениям.

Теперь ученые полагают, что воспроизводя определенные звуки, защитники окружающей среды могли бы способствовать оздоровлению почв в многочисленных местах обитания и сельскохозяйственных угодьях по всему миру.

По словам руководителя исследования, микробиолога-эколога Джейка Робинсона из Университета Флиндерса в Австралии, в своей работе они с коллегами стремились найти новые способы ускорения и улучшения уровней полезных грибов и других микробов в деградированной почве. Авторы надеются, что результаты их работы будут иметь "широкие преимущества для восстановления деградированных ландшафтов и сельскохозяйственных угодий". Более того, предполагается, что в будущем открытие также позволит решить продовольственный кризис.

В ходе эксперимента ученые воспроизводили 30 минут белого шума в чашках Петри с грибком, который содержался в звукоизолированных камерах, в течение пяти дней. По сравнению с чашками Петри, где грибы содержались в тишине, те, которые подвергались воздействию белого шума, показали наибольший рост.

Команда отмечает, что потребуются дополнительные исследования, чтобы выяснить, как этот конкретный почвенный гриб растет быстрее в присутствии белого шума. Также ученые планируют выяснить, происходит ли то же самое за пределами лаборатории и может ли усиленный рост грибов повлиять на рост растений и бактерий вокруг.

Отметим, что это не первый раз, когда ученые пытаются воздействовать на грибы звуком. Например, ранее ученые выяснили, что обработка мицелия вешенок определенными звуками каждые пять дней ускоряет рост плодовых тел.

Но звук также может быть и вредным. Исследование 2020 года показало, что гул холодильников усиливает рост патогенного грибка, вызывающего гниение фруктов и овощей — это происходит по всему миру. В лаборатории воспроизведение этих высокочастотных шумов холодильника усиливало гниение до 18%.

Робинсон и команда не знают точно, почему белый шум усиливает рост грибка, но подозревают, что звуковые механические волны, вероятно, активируют рецепторы организма. Этот механический сигнал затем преобразуется либо в электрическое напряжение, либо в биохимический сигнал. Предполагается, что этот биохимический сигнал способен изменить экспрессию генов грибов или производство клеток.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что грибы начинают болтать без умолку после дождя.