У них немає вух, але білий шум дає їм змогу процвітати: вчені розповіли, про кого йдеться

Дослідники виявили, що ці організми ростуть значно швидше, коли чують високочастотний монотонний тріск.

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Щодня вчені роблять безліч відкриттів і деякі з них особливо дивовижні. Наприклад, нове, де вчені виявили, що у грибів може не бути вух, але їхній ріст дивним чином залежить від шумів навколо, пише Science Alert.

У новій роботі вчені виявили, що високочастотний монотонний тріск, подібний до радіоперешкод, відтворений для виду грибка Trichoderma harzianum, змушує організм рости та виробляти спори значно швидше, ніж зазвичай. Це схоже на те, що грибок "харчується" білим шумом.

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Автори дослідження з Університету Фліндерса зазначають, що їхнє відкриття є важливим, оскільки грибок Trichoderma harzianum присутній майже в усіх ґрунтах і, як відомо, колонізує коріння рослин та посилює їхній ріст. На фермах цей вид фактично може паразитувати на патогенних грибах, які можуть зашкодити рослинам.

Тепер учені вважають, що відтворюючи певні звуки, захисники довкілля могли б сприяти оздоровленню ґрунтів у численних місцях проживання і сільськогосподарських угіддях по всьому світу.

За словами керівника дослідження, мікробіолога-еколога Джейка Робінсона з Університету Фліндерса в Австралії, у своїй роботі вони з колегами прагнули знайти нові способи прискорення та покращення рівнів корисних грибів та інших мікробів у деградованому ґрунті. Автори сподіваються, що результати їхньої роботи матимуть "широкі переваги для відновлення деградованих ландшафтів і сільськогосподарських угідь". Ба більше, передбачається, що в майбутньому відкриття також дасть змогу вирішити продовольчу кризу.

Під час експерименту вчені відтворювали 30 хвилин білого шуму в чашках Петрі з грибком, що містився у звукоізольованих камерах, протягом п'яти днів. Як порівняти з чашками Петрі, де гриби утримувалися в тиші, ті, що піддавалися впливу білого шуму, показали найбільше зростання.

Команда зазначає, що знадобляться додаткові дослідження, щоб з'ясувати, як цей конкретний ґрунтовий гриб росте швидше в присутності білого шуму. Також вчені планують з'ясувати, чи відбувається те ж саме за межами лабораторії й чи може посилений ріст грибів вплинути на ріст рослин і бактерій навколо.

Зазначимо, що це не вперше, коли вчені намагаються впливати на гриби звуком. Наприклад, раніше вчені з'ясували, що оброблення міцелію глив певними звуками кожні п'ять днів прискорює ріст плодових тіл.

Але звук також може бути та шкідливим. Дослідження 2020 року засвідчило, що гул холодильників посилює ріст патогенного грибка, що спричиняє гниття фруктів і овочів — це відбувається по всьому світу. У лабораторії відтворення цих високочастотних шумів холодильника посилювало гниття до 18%.

Робінсон і команда не знають точно, чому білий шум посилює ріст грибка, але підозрюють, що звукові механічні хвилі, ймовірно, активують рецептори організму. Цей механічний сигнал потім перетворюється або в електричну напругу, або в біохімічний сигнал. Передбачається, що цей біохімічний сигнал здатний змінити експресію генів грибів або виробництво клітин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що гриби починають базікати без угаву після дощу.