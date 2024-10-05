"Высокоопасный" вулкан рекордно активен: земля под ним сотрясается после тысяч лет бездействия

Исследователи озадачены рекордным всплеском землетрясений в районе горы, которая тысячи лет не подавала признаков активности.

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Землетрясения вблизи горы Адамс, расположенной в штате Вашингтон (США), обычно происходят лишь раз в два-три года, однако теперь ученые фиксируют невероятную активность: лишь за один месяц сотрудники Геологической службы США (USGS) зафиксировали шесть землетрясений. Ученые опасаются — такая сейсмическая активность может указывать на то, что он готовится извергнуться, пишет Daily Mail.

Вулкан Адамс считается "высокоопасным" из-за своей способности вызывать оползни, обломочные лавины и грязевые потоки, способные перемещаться по склону со скоростью до 80 км/час, что может быть опасным для людей.

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Как правило, землетрясения происходят раз в три года, однако в сентябре 2024 года ученые зафиксировали шесть землетрясений магнитудой от 0,9 до 2. На самом деле сейсмическая активность весьма слабая, но предыдущие исследования показали, что извержению вулкана Адамс, вероятно, будет предшествовать серия небольших землетрясений. Исследователи также отмечают, что такая интенсивность стала наивысшей за всю историю наблюдения — с 1982 года.

Отметим, что все шесть землетрясений были зарегистрированы на сейсмической станции в 11 километрах к юго-западу от вершины горы Адамс, расположенной на юго-западе в национальном лесу. Подземные толчки также были зафиксированы и другими станциями.

Теперь ученые планируют установить ряд временных сейсмических станций вокруг горы Адамс, что позволит исследовать размер, местоположение и глубину подземных толчков. Предполагается, что эти действия позволят исследователям лучше определять местоположение более мелких землетрясений с большей уверенностью и поможет в конце концов понять причину эти землетрясений. Результаты дополнительных наблюдений также определят, потребуются ли какие-либо дополнительные действия.

Известно, что землетрясения вблизи вулканов могут спровоцировать извержения. Однако, как правило, это происходит, если землетрясение сильное, магнитудой 6 и более баллов, а вулкан уже готов извергнуться. При выполнении этих условий землетрясение может привести к выходу растворенных газов из магмы, подобно встряхнутой бутылке с газировкой, что увеличивает давление внутри вулкана и может привести к извержению.

В то же время ученые отмечают, что все шесть зафиксированных землетрясений в действительности были слишком слабыми, чтобы провоцировать извержение. К счастью для местных жителей, эксперты Геологической службы считают, что сейчас нет "угрозы неминуемого извержения".

Известно, что гора Адамс образовалась около 520 000 лет тому назад. Несмотря на то, что вулкан Адамс считается вулканом "высокой угрозы", он не извергался в течение тысяч лет — исследователи считают, что последнее извержение вулкана, вероятно, произошло между 3800 и 7600 лет назад.

Считается, что в течение большей части своей истории гора Адамс в основном производила эффузивные извержения, отличающиеся от взрывных тем, что они не выбрасывают лаву, газ и пепел в небо, а формируют медленно движущиеся потоки лавы, сползающие по склонам.

Увы, эксперты считают, что самой большой угрозой для людей, живущих рядом с вулканом, является вовсе не его извержение. На самом деле опасность заключается в лавинах, оползнях, а также потоках камней, пепла или льда.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые в истории заглянули в "пасть" вулкана.