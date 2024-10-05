"Високонебезпечний" вулкан рекордно активний: земля під ним здригається після тисяч років бездіяльності

Дослідники спантеличені рекордним сплеском землетрусів у районі гори, яка тисячі років не подавала ознак активності.

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Землетруси поблизу гори Адамс, розташованої в штаті Вашингтон (США), зазвичай відбуваються лише раз на два-три роки, проте тепер учені фіксують неймовірну активність: лише за один місяць співробітники Геологічної служби США (USGS) зафіксували шість землетрусів. Учені побоюються — така сейсмічна активність може вказувати на те, що він готується вивергнутися, пише Daily Mail.

Вулкан Адамс вважається "високонебезпечним" через свою здатність спричиняти зсуви ґрунту, уламкові лавини та грязьові потоки, здатні переміщатися схилом зі швидкістю до 80 км/год, що може бути небезпечним для людей.

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Як правило, землетруси відбуваються раз на три роки, проте у вересні 2024 року вчені зафіксували шість землетрусів магнітудою від 0,9 до 2. Насправді сейсмічна активність вельми слабка, але попередні дослідження показали, що виверженню вулкана Адамс, імовірно, передуватиме серія невеликих землетрусів. Дослідники також зазначають, що така інтенсивність стала найвищою за всю історію спостереження — з 1982 року.

Зазначимо, що всі шість землетрусів було зареєстровано на сейсмічній станції за 11 кілометрів на південний захід від вершини гори Адамс, розташованої на південному заході в національному лісі. Підземні поштовхи також були зафіксовані й іншими станціями.

Тепер учені планують встановити низку тимчасових сейсмічних станцій навколо гори Адамс, що дасть змогу дослідити розмір, місце розташування та глибину підземних поштовхів. Передбачається, що ці дії дадуть змогу дослідникам краще визначати місце розташування більш дрібних землетрусів з більшою впевненістю і допоможе врешті-решт зрозуміти причину цих землетрусів. Результати додаткових спостережень також визначать, чи будуть потрібні якісь додаткові дії.

Відомо, що землетруси поблизу вулканів можуть спровокувати виверження. Однак, як правило, це відбувається, якщо землетрус сильний, магнітудою 6 і більше балів, а вулкан уже готовий вивергнутися. При виконанні цих умов землетрус може призвести до виходу розчинених газів із магми, подібно до струшеної пляшки з газованою водою, що збільшує тиск усередині вулкана і може призвести до виверження.

Водночас науковці зазначають, що всі шість зафіксованих землетрусів насправді були надто слабкими, щоб провокувати виверження. На щастя для місцевих жителів, експерти Геологічної служби вважають, що зараз немає "загрози неминучого виверження".

Відомо, що гора Адамс утворилася близько 520 000 років тому. Попри те, що вулкан Адамс вважається вулканом "високої загрози", він не вивергався протягом тисяч років — дослідники вважають, що останнє виверження вулкана, імовірно, відбулося між 3800 і 7600 років тому.

Вважається, що протягом більшої частини своєї історії гора Адамс здебільшого виробляла ефузивні виверження, що відрізняються від вибухових тим, що вони не викидають лаву, газ і попіл у небо, а формують повільно рухомі потоки лави, які повільно сповзають по схилах.

На жаль, експерти вважають, що найбільшою загрозою для людей, які живуть поруч із вулканом, є зовсім не його виверження. Насправді небезпека полягає в лавинах, зсувах, а також потоках каміння, попелу або льоду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше в історії зазирнули в "пащу" вулкана.