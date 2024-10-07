Круговая порука. Названа причина, по которой многие виды зевают вместе: это не то, что мы думали

Исследователи обнаружили причину того, почему нам так сложно сдержать зевок, когда кто-то начинает зевать перед нами.

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В жизни каждого человека была такая ситуация, когда в компании с ним один человек начинал зевать, а затем к нему присоединялся еще один человек, а затем еще, и так по очереди. За десятилетия было выдвинуто множество биологических объяснений этого поведения, но ученые долго не могли прийти к консенсусу, пишет Science Alert.

Зевание — универсальное явление, наблюдаемое у многих видов позвоночных, от волков до попугаев, и у людей, в том числе, причем с самого раннего возраста. Но почему мы склонны зевать, когда видим, как это делает кто-то другой? Ученые полагают, что причина такого поведения кроется в том, что оно, по-видимому, является необходимым механизмом выживания для множества видов.

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По словам инженера и преподавателя из Университета Люмьер Лион Астрид Тебо Гийошон, за эти годы было выдвинуто множество теорий о том, почему множество животных зевают, а именно:

насыщение мозга кислородом;

регулирование температуры тела;

подача социального сигнала.

Увы, теория о том, что зевание увеличивает насыщение мозга кислородом, не нашла подтверждения. Другая теория предполагала, что зевание помогает удерживать внимание, но она также не нашла научного подтверждения. В то же время ученые сошлись во мнении, что зевание связано с нашим циркадным ритмом. Дело в том, что большинство зеваний происходит в состоянии покоя и, как правило, сосредоточено вокруг фаз пробуждения и засыпания — то есть, мы зеваем, когда организм менее бдителен.

Гийошон отмечает, что причины зевания все еще неизвестны, а его "заразная" природа порождает значительные открытия в различных дисциплинах, в том числе биологии и социальной психологии.

Во-первых, предполагается, что зевание может играть важную роль в социальных взаимодействиях, как это было замечено у страусов — они используют зевание для синхронизации своего поведения. Как и люди, они часто зевают, когда переходят от бодрствования к отдыху или наоборот.

Во-вторых, зевание может служить сигналом, указывающим на изменение активности или бдительности — таким образом все члены группы одновременно бодрствуют или находятся в состоянии покоя.

В то же время ученые считают, что заразительность зевания, вероятно, является преимущественно человеческой характеристикой. Впрочем, есть и некоторые исключения, например, шимпанзе и обезьяны-львы. Эта специфика подкрепляет идею о том, что человеческое зевание, помимо своих чисто физиологических функций, является средством невербальной коммуникации. Ученые считают, что оно способно помочь синхронизировать групповое поведение, подобно тому, что происходит у страусов.

Анализ показал, что зевание другого человека стимулирует области мозга, участвующие в подражании и эмпатии, в частности, благодаря зеркальным нейронам. Эти нейроны активируются при наблюдении за действиями — например, когда ребенок следует за движениями своего родителя, чтобы завязать шнурки на его или ее ботинках. Однако определенные области мозга, специально задействованные в заразной зевоте, являются частью нейронных сетей, связанных с эмпатией и социальным взаимодействием.

По словам Гийошон, эмпатия, вероятно, играет ключевую роль в заразности зевоты. Некоторые исследования показали, что люди с расстройствами, такими как аутизм и шизофрения, кажутся менее восприимчивыми к подхватыванию зевоты от других. Любопытно, что внешние факторы, например, дыхание и температура тела, также способны уменьшать или увеличивать заразность зевоты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему люди зевают.