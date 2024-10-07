Почему вода такая вкусная, когда мы испытываем жажду: ученые раскрыли этот секрет

Глоток воды запускает множество сложных биохимических реакций в нашем теле и теперь ученые знают, почему мы пьем с таким наслаждением, когда испытываем жажду.

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Не секрет, что вода составляет более 60% массы тела взрослых людей, а потому буквально необходима человеку для выживания. Но почему она кажется нам столь вкусной, когда мы испытываем жажду и делаем первый глоток в самый жаркий день? Ученые считают, что знают ответ, пишет Live Science.

По словам почетного профессора психологии в Университете Бингемтона в Нью-Йорке Патрисии Ди Лоренцо, люди испытывают жажду, когда усиленно занимаются спортом или в особенно жаркий день. Это связано с тем, что, когда мы потеем, объем нашей крови уменьшается.

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Большинство областей мозга отделены гематоэнцефалическим барьером — слоем клеток, который не позволяет вредным токсинам и патогенам заражать мозг. Однако некоторые части человеческого мозга выходят за пределы этого барьера, что позволяет организму быстро обнаруживать изменения в нашей крови. Когда мы теряем объем крови из-за физических упражнений, жары или соленой пищи, нейроны в этих частях мозга посылают сигнал, чтобы вызвать чувство жажды.

По словам профессора биологии в Калифорнийском технологическом институте Юки Ока, эта быстрая реакция на самом деле важна для выживания и если бы она занимала больше времени, мы попросту испытывали бы обезвоживание.

Предыдущие исследования уже показали, что за обработку жажды отвечают три области нашего мозга:

подфорникальный орган (SFO);

органум вазкулозум терминальная пластинка (OVLT);

срединное преоптическое ядро (MnPO).

SFO и OVLT расположены за пределами гематоэнцефалического барьера. Еще в 2018 году ученые провели исследование на мышах и обнаружили, что во всех трех областях есть нейроны, управляющие жаждой, однако во время возбуждения нервных клеток лишь MnPO находится в середине этого процесса. Именно эта область передает сигналы жажды в две другие области, а также другие части мозга, что побуждает нас искать воду.

После того как мы делаем глоток, вода всасывается и циркулирует в нашем организме. Однако наше тело начинает посылать сигналы в наш мозг, сообщая о том, что мы получаем воду, задолго до того, как мы полностью восстановим водный баланс. Фактически, уже после первого глотка человеческий мозг высвобождает поток нейромедиатора дофамина, а большинство ученых сходятся во мнении, что дофамин участвует в поиске вознаграждения, движении и мотивации. Кроме того, именно дофамин побуждает животных, в том числе и людей, тратить энергию на действия, дающие нам вознаграждения или помогают нам оставаться в живых — это касается и употребления пищи и воды.

По словам Ока, если дофамин выделяется во время определенного действия, люди и животные склонны повторять это действия, получая от мозга "положительный" сигнал. Увы, ученые пока все еще не знают, как именно питье воды вызывает выброс дофамина, но исследования 2019 года показали, что у мышей, испытывающих жажду и пьющих воду, вырабатывался дофамин. В то же время мыши, испытывающие жажду и получавшие воду напрямую в кишечник, не вырабатывали дофамин. Это указывает на то, что сам процесс питься играет важную роль в выработке дофамина.

Исследователи также обнаружили, что сам процесс глотания также посылает сообщение нейронам в MnPO о том, что организм получает воду. Затем MnPO деактивирует нейроны жажды в SFO, создавая чувство сытости. Впрочем, глотание — не единственный процесс, помогающий утолить жажду.

После того как вода попадает в кишечник, организм обнаруживает падение соотношения соли и воды в крови. Это приводит к повышению гормона, помогающего активировать нейроны, передающие мозгу сигнал о том, что запрос тела удовлетворен. Впрочем, как именно это работает, увы, также пока остается загадкой для ученых.

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