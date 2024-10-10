24 минуты без единого вдоха. Почему под водой людям проще задерживать дыхание (видео)

Исследователи объяснили, почему под водой, несмотря на повышенное давление, нам проще задерживать дыхание на длительное время.

Related video

Не секрет, что человеку необходимо дышать, чтобы выжить. Впрочем, на некоторое время мы все же способны задерживать дыхание, причем под водой на самом деле сделать это значительно проще. Данные свидетельствуют о том, что рекорд задержки дыхания под водой составляет более 24 минут, пишет IFLScience.

Во время отдыха у бассейна или на берегу водоема вы могли заметить, что задерживать дыхание на самом деле немного проще, находясь под водой. Это может показаться странным, но это так — такое явление наблюдается не только у людей, но также других млекопитающих. Ученые называют такое поведение рефлексом ныряния млекопитающих или реакцией ныряния млекопитающих.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Когда млекопитающие погружаются в воду, происходит ряд автоматических физиологических изменений, как предполагают ученые, это вызвано сенсорной информацией, передаваемой тройничным нервом. Когда реакция срабатывает, человек автоматически перестает дышать, а его сердечный ритм замедляется, при этом периферическое сосудистое сопротивление лишь увеличивается.

По словам ученых, при повышенном сосудистом сопротивлении организм способен сохранять запасы кислорода для жизненно важных органов, в том числе нашего мозга и сердца, одновременно отводя кровь от неактивных групп мышц. Таким образом, дополнительная реакция брадикардии снова сохраняет запасы кислорода, снижая частоту сердечных сокращений, уменьшая при этом нагрузку на сердце, которое потребляет меньше кислорода.

Рекорд по задержке дыхания под водой был установлен в 2021 году и составляет 24 минуты и 37 секунд, он был установлен фридайвером Будимиром Шобатом. Это кажется невероятным, но это вполне возможно, впрочем, не без длительной подготовки. По словам ученых, чтобы задержать дыхание под водой на столь длительное время дайверам необходима гипервентиляция на чистом кислороде и лишь затем погружение под воду.

Отметим, что наше желание сделать вдох в значительной степени контролируется хеморецепторами, пытающимися поддерживать правильный уровень кислорода и углекислого газа в крови. По словам доцента кафедры кинезиологии в Университете Виндзора Энтони Бейна, во время задержки дыхания уровень углекислого газа в крови повышается, тогда как уровень кислорода падает. Изначальное желание сделать вдох через 30 секунд происходит из-за повышения уровня углекислого газа. При определенном пороге хеморецепторы также реагируют на снижение O2, в этот момент побуждение к дыханию резко возрастает

Побуждение к дыханию будет усиливаться с течением времени и в конечном итоге достигнет момента, когда диафрагма непроизвольно сократится — простыми словами, человек сделает вдох. Это момент, когда нетренированный задержавший дыхание обычно останавливается и начинает дышать снова.

Дайверы вдыхают чистый кислород заранее, чтобы задержать рефлекс — это позволяет людям оставаться под водой дольше, до 20 минут. Например, без вдыхания кислорода до погружения максимальное время задержки дыхания составляет не более 11 минут и 35 секунд.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как в будущем люди будут жить под толщей воды в океане.