24 хвилини без жодного вдиху. Чому під водою людям простіше затримувати дихання (відео)

Дослідники пояснили, чому під водою, попри підвищений тиск, нам простіше затримувати дихання на тривалий час.

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Не секрет, що людині необхідно дихати, щоб вижити. Утім, на деякий час ми все ж здатні затримувати дихання, причому під водою насправді зробити це значно простіше. Дані свідчать про те, що рекорд затримки дихання під водою становить понад 24 хвилини, пише IFLScience.

Під час відпочинку біля басейну або на березі водойми ви могли помітити, що затримувати дихання насправді трохи простіше, перебуваючи під водою. Це може здатися дивним, але це так — таке явище спостерігається не тільки в людей, а й також інших ссавців. Вчені називають таку поведінку рефлексом пірнання ссавців або реакцією пірнання ссавців.

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Коли ссавці занурюються у воду, відбувається низка автоматичних фізіологічних змін, як припускають учені, це спричинено сенсорною інформацією, яку передає трійчастий нерв. Коли реакція спрацьовує, людина автоматично перестає дихати, а її серцевий ритм сповільнюється, при цьому периферичний судинний опір лише збільшується.

За словами вчених, за підвищеного судинного опору організм здатний зберігати запаси кисню для життєво важливих органів, зокрема нашого мозку і серця, одночасно відводячи кров від неактивних груп м'язів. Таким чином, додаткова реакція брадикардії знову зберігає запаси кисню, знижуючи частоту серцевих скорочень, зменшуючи при цьому навантаження на серце, яке споживає менше кисню.

Рекорд із затримки дихання під водою був встановлений 2021 року і становить 24 хвилини та 37 секунд, його встановив фрідайвер Будимир Шобат. Це здається неймовірним, але це цілком можливо, втім, не без тривалої підготовки. За словами вчених, щоб затримати дихання під водою на такий тривалий час, дайверам необхідна гіпервентиляція на чистому кисні й лише потім занурення під воду.

Зазначимо, що наше бажання зробити вдих значною мірою контролюється хеморецепторами, які намагаються підтримувати правильний рівень кисню та вуглекислого газу в крові. За словами доцента кафедри кінезіології в Університеті Віндзора Ентоні Бейна, під час затримки дихання рівень вуглекислого газу в крові підвищується, тоді як рівень кисню падає. Початкове бажання зробити вдих через 30 секунд відбувається через підвищення рівня вуглекислого газу. За певного порогу хеморецептори також реагують на зниження O2, у цей момент спонукання до дихання різко зростає

Спонукання до дихання посилюватиметься з плином часу і зрештою досягне моменту, коли діафрагма мимоволі скоротиться — простими словами, людина зробить вдих. Це момент, коли нетренована людина, яка затримала дихання, зазвичай зупиняється і починає дихати знову.

Дайвери вдихають чистий кисень заздалегідь, щоб затримати рефлекс — це дає змогу людям залишатися під водою довше, до 20 хвилин. Наприклад, без вдихання кисню до занурення максимальний час затримки дихання становить не більше 11 хвилин і 35 секунд.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як у майбутньому люди житимуть під товщею води в океані.