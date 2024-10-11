Военная техника 2000-летней давности найдена в королевском захоронении в Индии (фото)

Археологи обнаружили богатое захоронение с необычными артефактами.

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На севере Индии во время раскопок были найдены несколько захоронений и необычных артефактов периода медного века, пишет Ancient Origins.

Среди древних королевских захоронений были найдены три почти нетронутые временем боевые колесницы, которые могли принимать участие в битвах еще 4 тыс. лет назад.

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"На месте раскопок было найдено 8 захоронений, среди которых также нашли королевское захоронение с украшенным медью гробом на ножках, а на его крышке были выгравированы несколько антропоморфных фигур", — говорят авторы открытия.

Археологи связали свое открытие с культурой охряной расписной керамики, которая процветала в этом регионе в 2000 году до н.э. Сделанные находки дают ценную информацию о временах индийского медного века, а также о людях, живших в этот период.

Древняя колесница Фото: Archaeological Survey of India/Radiocarbon

"Найденные нами артефакты говорят о том, что эти древние люди были вовлечены в войну", — добавляют авторы исследования.

Искусный дизайн и то мастерство, с которым были сделаны колесницы, много говорят о способностях мастеров той культуры.

Корпуса колесниц были покрыты сложными геометрическими фигурами, а спицы колес украшали медные треугольники. Конечно, со временем медные украшения потускнели, но в свое время они могли свидетельствовать о силе и влиянии своего возницы или ее пассажиров.

Интересен тот факт, что боевые колесницы использовались в Индии примерно в то же время, что и в Месопотамии и Древней Греции. Это может оказаться совпадением или же указывает на какой-то контакт между народами Индии и другими регионами.

Второй важной находкой стал королевский деревянный гроб с антропоморфными фигурами на крышке. На изображении люди в двурогих шлемах и прикрыты священными фиговыми листьями. Две колесницы были погребены как часть этого богатого захоронения. Также там были найдены дорогие погребальные принадлежности: медный шлем, украшенный кнут, несколько декоративных посохов и множество бусин из золота и стеатита

Ученые считают, что похороненный там человек был при жизни высокопоставленным и уважаемым военачальником.

Учитывая значительную коллекцию вещей, захороненных рядом с этим человеком, становится ясно, что люди культуры охряной расписной керамики верили в загробную жизнь и хотели убедиться, что их самые почитаемые лидеры войдут в следующий мир с достаточным запасом и впечатляющими символами своего возвышенного статуса.

Напомним, никто не знает, зачем создали эти артефакты, они вызывают вопросы у археологов десятки лет. Обычно археологи хорошо понимают назначение большинства исторических объектов. Однако среди находок есть заметные исключения, которые порождают больше вопросов, чем ответов.