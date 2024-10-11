Військову техніку 2000-річної давнини знайдено в королівському похованні в Індії (фото)

Археологи виявили багате поховання з незвичайними артефактами.

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На півночі Індії під час розкопок було знайдено кілька поховань і незвичайних артефактів періоду мідного віку, пише Ancient Origins.

Серед стародавніх королівських поховань було знайдено три майже незаймані часом бойові колісниці, які могли брати участь у битвах ще 4 тис. років тому.

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"На місці розкопок було знайдено 8 поховань, серед яких також знайшли королівське поховання з оздобленою міддю труною на ніжках, а на її кришці було вигравіювано кілька антропоморфних фігур", — кажуть автори відкриття.

Археологи пов'язали своє відкриття з культурою охряної розписної кераміки, яка процвітала в цьому регіоні у 2000 році до н. е. Зроблені знахідки дають цінну інформацію про часи індійського мідного віку, а також про людей, які жили в цей період.

Стародавня колісниця Фото: Archaeological Survey of India/Radiocarbon

"Знайдені нами артефакти говорять про те, що ці стародавні люди були залучені у війну", — додають автори дослідження.

Дизайн і та майстерність, з якою були зроблені колісниці, багато говорять про здібності майстрів тієї культури.

Корпуси колісниць були вкриті складними геометричними фігурами, а спиці коліс прикрашали мідні трикутники. Звісно, з часом мідні прикраси потьмяніли, але свого часу вони могли свідчити про силу та вплив свого візника чи її пасажирів.

Цікавим є той факт, що бойові колісниці використовували в Індії приблизно в той самий час, що й у Месопотамії та Стародавній Греції. Це може виявитися збігом або ж вказує на якийсь контакт між народами Індії та іншими регіонами.

Другою важливою знахідкою стала королівська дерев'яна труна з антропоморфними фігурами на кришці. На зображенні люди у дворогих шоломах і прикриті священним фіговим листям. Дві колісниці були поховані як частина цього багатого поховання. Також там було знайдено дороге похоронне приладдя: мідний шолом, прикрашений батіг, кілька декоративних палиць і безліч намистин із золота і стеатиту...

Вчені вважають, що похована там людина була за життя високопоставленим і шанованим воєначальником.

З огляду на значну колекцію речей, похованих поруч із цією людиною, стає зрозумілим, що люди культури вохряної розписної кераміки вірили в потойбіччя і хотіли переконатися, що їхні найшанованіші лідери ввійдуть у наступний світ із достатнім запасом і яскравими символами свого піднесеного статусу.

Нагадаємо, ніхто не знає, навіщо створили ці артефакти, вони викликають питання в археологів десятки років. Зазвичай археологи добре розуміють призначення більшості історичних об'єктів. Однак серед знахідок є помітні винятки, які породжують більше запитань, аніж відповідей.