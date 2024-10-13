Останки исчезнувшего 100 лет назад покорителя Эвереста нашли: загадка еще осталась (фото)

До сих пор неизвестно, удалось ли британским исследователям Джорджу Мэллори и Эндрю Ирвину достичь вершины самой высокой горы на Земле. Но останки последнего наконец-то обнаружили.

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Сотрудники американского телеканала National Geographic вместе с альпинистами обнаружили ступню и ботинок, которые, как предполагается, принадлежали исчезнувшему во время подъема на Эверест британскому исследователю Эндрю Ирвину. Он и его коллега Джордж Мэллори исчезли в 1924 году. Данная находка может стать важной подсказкой в ​​разгадке еще большей тайны, пишет Live Science.

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22-летний Эндрю Ирвин исчез вместе с Джорджем Мэллори в июне 1924 года. Они пытались стать первыми людьми, которые покорили самую высокую гору в мире – Эверест. До сих пор неизвестно, достигли ли альпинисты своей цели. Сейчас считается, что первыми людьми, которые взошли на Эверест, являются Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей, сделавшие это в 1953 году.

Ботинок с носком с именем Ирвина и остатками ступни альпиниста, исчезнувшего 100 лет назад Фото: Live Science

Долгое время считалось, что оба исследователя, и Ирвин, и Мэллори, погибли во время своей экспедиции. Но их тела так и не были обнаружены. И до сих пор неясно, умер ли двое исследователей после достижения свой цели или же до этого.

Останки Мэллори нашли только в 1999 году, но рядом исследователи не нашли фотографии его жены, которую альпинист планировал оставить на вершине Эвереста. Это может указывать на то, что он и его напарник все же добрались туда, а умерли во время спуска.

На носке была этикетка с надписью "A.C. IRVINE", что указывает на то, что он принадлежал Ирвину Фото: Live Science

У Ирвина с собой был фотоаппарат, с помощью которого альпинисты планировали запечатлеть факт достижения вершины Эвереста, но его так и не нашли. Единственное, что нашли сотрудники американского телеканала National Geographic вместе с альпинистами, это ботинок и остаток ступни в носке, которые принадлежали, как предполагается Ирвину. Нога погибшего 100 лет назад альпиниста была обнаружена на леднике гораздо ниже на склоне Эвереста, чем ранее были обнаружены останки Мэллори. На носке была этикетка с надписью "A.C. IRVINE", что указывает на то, что он принадлежал Ирвину. Остальной части тела альпиниста пока не нашли, что только усугубляет загадку исчезнувшей экспедиции.

Ирвина и Мэллори в последний раз видели 8 июня 1924 года, когда они отправились покорять Эверест. Один из членов экспедиции заявил тогда, что видел двух альпинистов, которые поднимаются по склону горы, но затем они исчезли из виду.

Последняя фотография Мэллори и Ирвина перед их восхождением на вершину Эвереста Фото: Live Science

Тело Мэллори обнаружили на расстоянии примерно 600 метров от вершины Эвереста. Останки альпиниста были обмотаны веревкой и имели травмы, указывающие на то, что пара упала, будучи связанной вместе.

Обнаружившие ступню Ирвина альпинисты считают, что эта находка может пролить свет на то, что произошло на Эвересте 100 лет назад и как именно погибли исследователи.Теперь альпинисты планируют продолжить поиски, чтобы найти возможные доказательства того, что Ирвин и Мэллори все же стали первыми людьми, покорившими Эверест.

Как уже писал Фокус, ранее в этом году письма Джорджа Мэллори к своей жене впервые оцифровали.

Также Фокус писал о том, что иранские артефакты оказались искусной подделкой. Исследовав партию мечей из Ирана, изъятых британскими пограничниками, ученые обнаружили признаки подделки. Используя нейтронную томографию, исследователи обнаружили отверстия и признаки замены лезвий.