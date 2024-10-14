В Мексике под храмом нашли вход в Подземный мир: его построила древняя цивилизация (фото)

Археологи с помощью передовых технологий отыскали целые сети туннелей, которые тянутся под древними постройками.

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Археологический памятник Митла, который связывают с древней культурой сапотеков, располагается в долине Оахака в современном штате Оахака на юге Мексики, пишет HeritageDaily.

Археологические исследования в этом регионе ведутся в рамках проекта Lyobaa, в котором принимают участие группа из Мексиканского национального института истории и антропологии (INAH), Национального автономного университета Мексики (UNAM) и Ассоциации археологических исследований и разведки ARX.

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Команда использовала в рамках своего исследования передовые геофизические методы, среди которых были георадар, электрорезистивная томография и сейсмическая шумовая томография. Благодаря такому набору инструментов исследователям удалось сделать неожиданное открытие.

Туннели под храмовым комплексом сапотеков Фото: ARX Project

Ученые обнаружили большую пустоту, которая располагается под главным алтарем храма Сан-Пабло-Апостол в Митле.

Исследователи считают, что эта пустота является частью целой сети туннелей, которые простираются в нескольких направлениях.

"Новое открытие соответствует древним записям, среди которых были записки доминиканского священника XVII века Франсиско де Бургоа. Он в своих записях подробно описывал лабиринт из комнат и туннелей под этим местом. Эти туннели древние сапотеки считали входом в Подземный мир, который называли Lyobaa", — говорят участники исследовательского проекта.

Дополнительные геофизические аномалии были найдены и под другими древними зданиями, которые могут оказаться еще не исследованными камерами или гробницами.

"Также георадар показал потенциальные остатки более ранней монументальной лестницы под тем местом, где сейчас располагается пол дворца сапотеков", — добавляют исследователи.

Ученые собираются подтвердить полученные данным с помощью дополнительных зондов и археологических раскопок, чтобы точно выяснить природу геофизических аномалий.

Напомним, археологи обнаружили ужасную причину упадка древнего города сапотеков. Древний город Митла, второй важнейший археологический памятник штате Оахака, является уникальным местом сочетания двух древних культур Мезоамерики. Теперь ученым удалось обнаружить, почему он пришел в упадок.