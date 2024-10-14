У Мексиці під храмом знайшли вхід у Підземний світ: його побудувала стародавня цивілізація (фото)

Археологи за допомогою передових технологій відшукали цілі мережі тунелів, які тягнуться під стародавніми будівлями.

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Археологічна пам'ятка Мітла, яку пов'язують із стародавньою культурою сапотеків, розташовується в долині Оахака в сучасному штаті Оахака на півдні Мексики, пише HeritageDaily.

Археологічні дослідження в цьому регіоні проводять у межах проєкту Lyobaa, у якому беруть участь група з Мексиканського національного інституту історії та антропології (INAH), Національного автономного університету Мексики (UNAM) та Асоціації археологічних досліджень і розвідки ARX.

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Команда використовувала в межах свого дослідження передові геофізичні методи, серед яких були георадар, електрорезистивна томографія та сейсмічна шумова томографія. Завдяки такому набору інструментів дослідникам вдалося зробити несподіване відкриття.

Тунелі під храмовим комплексом сапотеків Фото: ARX Project

Учені виявили велику порожнечу, яка розташовується під головним вівтарем храму Сан-Пабло-Апостол у Мітлі.

Дослідники вважають, що ця порожнеча є частиною цілої мережі тунелів, які простягаються в кількох напрямках.

"Нове відкриття відповідає стародавнім записам, серед яких були записки домініканського священника XVII століття Франсіско де Бургоа. Він у своїх записах докладно описував лабіринт із кімнат і тунелів під цим місцем. Ці тунелі стародавні сапотеки вважали входом у Підземний світ, який називали Lyobaa", — кажуть учасники дослідницького проєкту.

Додаткові геофізичні аномалії було знайдено і під іншими стародавніми будівлями, які можуть виявитися ще не дослідженими камерами або гробницями.

"Також георадар показав потенційні залишки раніших монументальних сходів під тим місцем, де зараз розташовується підлога палацу сапотеків", — додають дослідники.

Вчені збираються підтвердити отримані дані за допомогою додаткових зондів і археологічних розкопок, щоби точно з'ясувати природу геофізичних аномалій.

Нагадаємо, археологи виявили жахливу причину занепаду стародавнього міста сапотеків. Стародавнє місто Мітла, друга найважливіша археологічна пам'ятка штату Оахака, є унікальним місцем поєднання двох стародавніх культур Мезоамерики. Тепер ученим вдалося виявити, чому воно занепало.