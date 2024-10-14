На дне Атлантики прячется структура шириной 8,5 км: ученые связали ее с космосом (фото)

Исследователи наконец-то смогли объяснить природу огромной структуры, которая появилась на дне океана почти одновременно с кратером Чикшулуб.

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Ученые получили самые подробные изображения кратера Надир, который оставил после себя астероид шириной 9 км. Ударный кратер располагается на глубине 300 м на дне Атлантического океана, пишет SciTechDaily.

Новые изображения кратера Надир подтверждают, что он сформировался в результате падение астероида в конце мелового периода примерно 66 млн лет назад. Этот кратер примерно того же возраста, что и печально известный кратер Чикшулуб шириной 200 км, который связывают с вымиранием динозавров.

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Новые данные помогли исследователям понять, что произошло в течение нескольких минут после удара астероида.

Впервые кратер Надир был найден в 2022 году Уисдином Николсоном из Университета Хериот-Уотта. Он изучал то, как морское дно отражает сейсмические волны и обнаружил впадину шириной более 8,5 км.

3D-сейсмические данные показали кратер Надир

Далее Николсон обратился за помощью к планетологам и геологами, что классифицировать кратер. Команда предполагала, что ширина астероида была в сотни метров, а упал он на Землю около 66 млн лет назад. Но до сих пор команда не могла окончательно подтвердить данную информацию.

Собранные 3D-сейсмические данные показали, что именно астероид сформировал кратер Надир.

"На всей планете существует около 20 подтвержденных морских кратеров, и ни один из них не был запечатлен на таком уровне детализации. Новые данные позволили нам рассмотреть кратер на всех его уровнях. Мы перешли от двумерной, нечеткой картинки к потрясающей 3D-визуализации кратера Надир с высоким разрешением", — говорит Николсон.

Он также добавляет, что изначально команда полагала, что ширина астероида была около 400 м. Но данные показали, что его ширина на самом деле составляла от 450 до 500 м.

"Мы знаем, что он упал под углом 20-40 градусов к северо-востоку, из-за спиральных хребтов, образованных толчками, окружающих центральную вершину кратера. Такие образуются только после косых ударов астероидов", — подчеркивает ученый.

Также команда считает, что космический камень врезался в поверхность Земли со скоростью около 20 км/с или 72 тыс. км в час.

На основе таких данных, исследователи создали временную шкалу, которая показала, что происходило в первые секунды падения астероида.

"Землетрясение, вызванное ударом, по-видимому, разжижило осадки под морским дном по всему плато, вызвав образование разломов под морским дном. Удар также был связан с крупными оползнями. Помимо этого, поднялись цунами, которые двигались от кратера, а потом возвращались обратно к нему", — подытожил ученый.

Напомним, один из самых известных кратеров на Земле появился в результате особенного удара из космоса. Новое исследование предполагает, что Аризонский кратер появился в результате падения астероида, имевшего особенную структуру и поведение.