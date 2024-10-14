На дні Атлантики ховається структура завширшки 8,5 км: вчені пов'язали її з космосом (фото)

Дослідники нарешті змогли пояснити природу величезної структури, яка з'явилася на дні океану майже одночасно з кратером Чикшулуб.

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Учені отримали найдетальніші зображення кратера Надір, який залишив після себе астероїд завширшки 9 км. Ударний кратер розташовується на глибині 300 м на дні Атлантичного океану, пише SciTechDaily.

Нові зображення кратера Надір підтверджують, що він сформувався внаслідок падіння астероїда наприкінці крейдяного періоду, близько 66 млн років тому. Цей кратер приблизно того ж віку, що й сумнозвісний кратер Чикшулуб завширшки 200 км, який пов'язують із вимиранням динозаврів.

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Нові дані допомогли дослідникам зрозуміти, що сталося протягом кількох хвилин після удару астероїда.

Уперше кратер Надір був знайдений 2022 року Вісдіном Ніколсоном з Університету Геріот-Вотта. Він вивчав те, як морське дно відбиває сейсмічні хвилі і виявив западину завширшки понад 8,5 км.

3D-сейсмічні дані показали кратер Надір

Далі Ніколсон звернувся по допомогу до планетологів і геологів, щоб класифікувати кратер. Команда припускала, що ширина астероїда була в сотні метрів, а впав він на Землю близько 66 млн років тому. Але досі команда не могла остаточно підтвердити цю інформацію.

Зібрані 3D-сейсмічні дані показали, що саме астероїд сформував кратер Надір.

"На всій планеті є близько 20 підтверджених морських кратерів і жоден з них не був відображений на такому рівні деталізації. Нові дані дали нам змогу розглянути кратер на всіх його рівнях. Ми перейшли від двовимірної, нечіткої картинки до приголомшливої 3D-візуалізації кратера Надір із високою роздільною здатністю", — каже Ніколсон.

Він також додає, що спочатку команда вважала, що ширина астероїда була близько 400 м. Але дані показали, що його ширина насправді становила від 450 до 500 м.

"Ми знаємо, що він упав під кутом 20-40 градусів на північний схід, через спіральні хребти, утворені поштовхами, що оточують центральну вершину кратера. Такі утворюються тільки після косих ударів астероїдів", — наголошує вчений.

Також команда вважає, що космічний камінь врізався в поверхню Землі зі швидкістю близько 20 км/с або 72 тис. км на годину.

На основі таких даних, дослідники створили часову шкалу, яка показала, що відбувалося в перші секунди падіння астероїда.

"Землетрус, викликаний ударом, мабуть, розрідив опади під морським дном по всьому плато, спричинивши утворення розломів під морським дном. Удар також був пов'язаний з великими зсувами. Крім цього, піднялися цунамі, які рухалися від кратера, а потім поверталися назад до нього", — підсумував учений.

Нагадаємо, один із найвідоміших кратерів на Землі з'явився внаслідок особливого удару з космосу. Нове дослідження припускає, що Аризонський кратер виник внаслідок падіння астероїда, який мав особливу структуру і поведінку.