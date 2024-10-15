Пекарня в океане. Что-то выбрасывает куски "теста" из морской воды: ученые не знают, что это (фото)

Уже больше месяца на канадских пляжах находят странные "тестообразные" белые капли и никто, похоже, не знает, что это такое.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и все еще является самым мало изученным местом на Земле, а потому не перестает удивлять ученых. Например, на пляжах Ньюфаундленда уже больше месяца обнаруживают странные "тестообразные" белые капли и никто не может сказать, что это такое, пишет Daily Mail.

По словам местного жителя Стэна Тобина, впервые загадочные капли начали появляться на пляже по крайней мере 7 сентября. Очевидцы описывают их, как нечто пахнущее растительным маслом и выглядевшее так, будто кто-то в океане пытается печь хлеб, но у него это не слишком выходит. По мнению другого местного жителя Филиппа Грейса, странные капли похожи на тесто "тутон" — местная версия жареных бисквитов.

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Известно, что странные структуры были покрыты водорослями, песком и галькой. Некоторые также утверждают, что капли были на удивление горючими, с рябой слизистой поверхностью и твердой губчатой плотью. Более того, местные жители и ученые утверждают, что образцы отличались по размеру — от монеты до обеденных тарелок.

Отметим, ученые и представители местной власти все еще не спешат утверждать, что именно это такое, но некоторые предположения все же есть. По словам представителя Министерства охраны окружающей среды и изменения климата Канады Саманты Байярд, есть версия о "возможности криминальной причастности к каплям". Если правоохранительным органам удастся найти доказательства возможного нарушения, они примут соответствующие меры.

Загадочные структуры были обнаружены на канадских пляжах Фото: Daily Mail

Некоторые предположили, что странные "капли" не более чем грибок или плесень, тогда как другие считают, что они, возможно, сделаны из пальмового масла, парафинового воска или даже амбры — редкого и ценного вещества, вырабатываемого китами и используемого в парфюмерной промышленности.

По словам ученых из Департамента рыболовства и океанов Канады, они с коллегами совершенно уверены, что вещество, появившееся на канадских пляжах, не является морской губкой, а также не содержит какого-либо биологического материала. В результате ученые пришли к выводу, что странная субстанция, вероятно, является каким-то маслом.

Увы, это единственное, в чем ученые уверены: образцы не являются биологическими и не сделаны из какой-либо формы нефтяного углеводорода, нефтяной смазки, биотоплива или биодизеля. Впрочем, исследования продолжаются и в ближайшее время ученые планируют разгадать эту тайну.

По словам руководителя секции группы морских экологических исследований в Северо-Западном Атлантическом рыболовном центре DFO в Сент-Джонсе Надин Уэллс, эта находка действительно удивила ученых, так как ранее они не встречали ничего подобного. Именно поэтому ученые столь сосредоточено изучают образцы, чтобы наконец-то разгадать эту тайну.

Ранее Фокус писал о том, что ученые пытаются разгадать тайну золотого яйца, найденного на дне океана.