Пекарня в океане. Что-то выбрасывает куски "теста" из морской воды: ученые не знают, что это (фото)
Уже больше месяца на канадских пляжах находят странные "тестообразные" белые капли и никто, похоже, не знает, что это такое.
Океан покрывает больше половины поверхности планеты и все еще является самым мало изученным местом на Земле, а потому не перестает удивлять ученых. Например, на пляжах Ньюфаундленда уже больше месяца обнаруживают странные "тестообразные" белые капли и никто не может сказать, что это такое, пишет Daily Mail.
По словам местного жителя Стэна Тобина, впервые загадочные капли начали появляться на пляже по крайней мере 7 сентября. Очевидцы описывают их, как нечто пахнущее растительным маслом и выглядевшее так, будто кто-то в океане пытается печь хлеб, но у него это не слишком выходит. По мнению другого местного жителя Филиппа Грейса, странные капли похожи на тесто "тутон" — местная версия жареных бисквитов.
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Известно, что странные структуры были покрыты водорослями, песком и галькой. Некоторые также утверждают, что капли были на удивление горючими, с рябой слизистой поверхностью и твердой губчатой плотью. Более того, местные жители и ученые утверждают, что образцы отличались по размеру — от монеты до обеденных тарелок.
Отметим, ученые и представители местной власти все еще не спешат утверждать, что именно это такое, но некоторые предположения все же есть. По словам представителя Министерства охраны окружающей среды и изменения климата Канады Саманты Байярд, есть версия о "возможности криминальной причастности к каплям". Если правоохранительным органам удастся найти доказательства возможного нарушения, они примут соответствующие меры.
Некоторые предположили, что странные "капли" не более чем грибок или плесень, тогда как другие считают, что они, возможно, сделаны из пальмового масла, парафинового воска или даже амбры — редкого и ценного вещества, вырабатываемого китами и используемого в парфюмерной промышленности.
По словам ученых из Департамента рыболовства и океанов Канады, они с коллегами совершенно уверены, что вещество, появившееся на канадских пляжах, не является морской губкой, а также не содержит какого-либо биологического материала. В результате ученые пришли к выводу, что странная субстанция, вероятно, является каким-то маслом.
Увы, это единственное, в чем ученые уверены: образцы не являются биологическими и не сделаны из какой-либо формы нефтяного углеводорода, нефтяной смазки, биотоплива или биодизеля. Впрочем, исследования продолжаются и в ближайшее время ученые планируют разгадать эту тайну.
По словам руководителя секции группы морских экологических исследований в Северо-Западном Атлантическом рыболовном центре DFO в Сент-Джонсе Надин Уэллс, эта находка действительно удивила ученых, так как ранее они не встречали ничего подобного. Именно поэтому ученые столь сосредоточено изучают образцы, чтобы наконец-то разгадать эту тайну.
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