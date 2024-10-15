Пекарня в океані. Щось викидає шматки "тіста" з морської води: вчені не знають, що це (фото)

Уже понад місяць на канадських пляжах знаходять дивні "тістоподібні" білі краплі й ніхто, схоже, не знає, що це таке.

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Океан покриває більш ніж половину поверхні планети та все ще є найменш вивченим місцем на Землі, а тому не перестає дивувати вчених. Наприклад, на пляжах Ньюфаундленда вже понад місяць виявляють дивні "тістоподібні" білі краплі та ніхто не може сказати, що це таке, пише Daily Mail.

За словами місцевого жителя Стена Тобіна, вперше загадкові краплі почали з'являтися на пляжі принаймні 7 вересня. Очевидці описують їх, як щось, що пахне рослинною олією і здавалося так, ніби хтось в океані намагається спекти хліб, але в нього це не надто виходить. На думку іншого місцевого жителя Філіпа Грейса, дивні краплі схожі на тісто "тутон" — місцеву версію смажених бісквітів.

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Відомо, що дивні структури були покриті водоростями, піском і галькою. Деякі також стверджують, що краплі були напрочуд горючими, з рябою слизовою поверхнею і твердою губчастою плоттю. Ба більше, місцеві жителі й вчені стверджують, що зразки відрізнялися за розміром — від монети до обідніх тарілок.

Зазначимо, науковці та представники місцевої влади все ще не поспішають стверджувати, що саме це таке, але деякі припущення все ж є. За словами представника Міністерства охорони довкілля та зміни клімату Канади Саманти Байярд, є версія про "можливість кримінальної причетності до крапель". Якщо правоохоронним органам вдасться знайти докази можливого порушення, вони вживатимуть відповідних заходів.

Загадкові структури було виявлено на канадських пляжах Фото: Daily Mail

Дехто припустив, що дивні "краплі" — не більше ніж грибок або пліснява, тоді як інші вважають, що вони, можливо, зроблені з пальмової олії, парафінового воску або навіть амбри — рідкісної та цінної речовини, яку виробляють кити, а використовують її в парфумерній промисловості.

За словами вчених з Департаменту рибальства та океанів Канади, вони з колегами абсолютно впевнені, що речовина, яка з'явилася на канадських пляжах, не є морською губкою, а також не містить будь-якого біологічного матеріалу. У результаті вчені дійшли висновку, що дивна субстанція, ймовірно, є якоюсь олією.

На жаль, це єдине, у чому вчені впевнені: зразки не є біологічними та не зроблені з будь-якої форми нафтового вуглеводню, нафтового мастила, біопалива або біодизеля. Утім, дослідження тривають і найближчим часом науковці планують розгадати цю таємницю.

За словами керівника секції групи морських екологічних досліджень у Північно-Західному Атлантичному риболовецькому центрі DFO в Сент-Джонсі Надін Веллс, ця знахідка справді здивувала вчених, оскільки раніше вони не зустрічали нічого схожого. Саме тому вчені настільки зосереджено вивчають зразки, щоб нарешті розгадати цю таємницю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені намагаються розгадати таємницю золотого яйця, знайденого на дні океану.