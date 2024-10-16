В Эфесе нашли богатую гробницу гладиатора с мрамором на полу: в ней нахватает только самого гладиатора

Археологи нашли в гробнице множество скелетов людей, но ни один из них не был древним воином.

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В Турции была недавно найдены гробница римского гладиатора, в которой обнаружили 12 скелетов неопознанных людей, но останков древнего воина не нашли, пишет Independent.

Гробница с интересной историей была найдена в Эфесе, Турция. Она принадлежала гладиатору из 3 века по имени Евфрат, чью гробницу повторно использовали для захоронения 12 людей два столетия спустя.

Как известно, Эфес являлся греческим городом, который входил в состав Византийской империи.

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"Надпись на гробнице говорит о том, что изначально она использовалась для захоронения гладиаторов. Сам же саркофаг был построен в третьем веке нашей эры", — говорит археолог из Университета Хатая Мустафы Кемаля Синан Мимароглу.

Археологи считают, что люди, которых похоронили в гробнице гладиатора, были при жизни представителями высшего класса и духовенств. К такому выводу исследователи пришли после анализа убранства гробницы и дорогостоящих материалов, которые использовались для ее строительства.

"Вряд ли обычного человека похоронили бы таким скрупулезным образом в церкви", — отмечает Мимароглу.

Но ученые мало что смогли выяснить о самом гладиаторе и его жизни, кроме его имени, которое было выгравировано на саркофаге.

Пока исследователи занимаются изучением гравюр на крышке саркофага, чтобы лучше понять гладиатора и период, в который он жил.

Дело в том, что место, где был захоронен гладиатор, некоторое время спустя было перестроено в базилику с деревянной крышей, а после этого в церковь с куполами.

Также ученые узнали, что крышка к гробнице была добавлена около 8 века, а три крестовых барельефа датируются 5 веком. Гробница под базиликой украшена мраморным полом, обустроена дренажной системой.

В прошлом Эфес по праву считался одним из крупнейших и важнейших в древнем Средиземноморье. Археологи считают, что в разное время Эфесом управляла череда завоевателей, среди которых были персы и греки.

Во времена же Римской республики, Эфес был призван свободным городом и точкой древней торговли между Востоком и Западом.

Напомним, ученые открыли архитектурное чудо этрусков V века до н. э. В самом сердце Южной Этрурии, среди красноватых скал парка Мартуранум, ученые нашли удивительное место захоронения с богатством, невиданным ни в одной другой известной этрусской гробнице.