В Ефесі знайшли багату гробницю гладіатора з мармуром на підлозі: у ній не вистачає тільки самого гладіатора

Археологи знайшли в гробниці безліч скелетів людей, але жоден із них не був стародавнім воїном.

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У Туреччині було нещодавно знайдено гробницю римського гладіатора, в якій виявили 12 скелетів невпізнаних людей, але останків стародавнього воїна не знайшли, пише Independent.

Гробницю з цікавою історією було знайдено в Ефесі, Туреччина. Вона належала гладіатору з ІІІ століття на ім'я Євфрат, чию гробницю повторно використовували для поховання 12 людей два століття потому.

Як відомо, Ефес був грецьким містом, яке входило до складу Візантійської імперії.

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"Напис на гробниці говорить про те, що спочатку її використовували для поховання гладіаторів. Сам же саркофаг був побудований у третьому столітті нашої ери", — каже археолог з Університету Хатая Мустафи Кемаля Сінан Мімароглу.

Археологи вважають, що люди, яких поховали в гробниці гладіатора, були за життя представниками вищого класу і духовенства. Такого висновку дослідники дійшли після аналізу оздоблення гробниці та дорогих матеріалів, які використовувалися для її будівництва.

"Навряд чи звичайну людину поховали б у такий скрупульозний спосіб у церкві", — зазначає Мімароглу.

Але вчені мало що змогли з'ясувати про самого гладіатора і його життя, крім його імені, яке було вигравірувано на саркофазі.

Поки що дослідники займаються вивченням гравюр на кришці саркофага, щоб краще зрозуміти гладіатора і період, у який він жив.

Річ у тім, що місце, де було поховано гладіатора, через деякий час було перебудовано на базиліку з дерев'яним дахом, а після цього — на церкву з куполами.

Також учені дізналися, що кришка до гробниці була додана близько VIII століття, а три хрестові барельєфи датуються V століттям. Гробниця під базилікою прикрашена мармуровою підлогою, облаштована дренажною системою.

У минулому Ефес по праву вважався одним із найбільших і найважливіших у стародавньому Середземномор'ї. Археологи вважають, що в різний час Ефесом керувала низка завойовників, серед яких були перси та греки.

За часів же Римської республіки, Ефес був вільним містом і точкою стародавньої торгівлі між Сходом і Заходом.

Нагадаємо, учені відкрили архітектурне диво етрусків V століття до н. е. У самому серці Південної Етрурії, серед червонуватих скель парку Мартуранум, учені знайшли дивовижне місце поховання з багатством, небаченим у жодній іншій відомій етруській гробниці.