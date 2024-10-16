Гигант с крыльями. Какая самая высокая птица на Земле способна подняться в небо (фото)

Исследователи пришли к выводу, что титул самой высокой летающей птицы принадлежит виду с ярко-красной головой и громким трубным криком.

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Когда мы думаем о самых высоких птицах на Земле, мы, вероятно, представляет страуса или пингвина Песто. Но многие из самых высоких птиц на планете не способны подняться в небо, а потому исследователи задались вопросом: какая же самая высокая птица на самом деле способна летать? Этот титул принадлежит удивительным птицам с ярко-красными головами и громким трубным криком, пишет IFLScience.

Семейство журавлей Gruidae насчитывает 15 видов. Исследователи отмечают, что эти птицы не просто способны преодолевать невероятные расстояния, но они также и впечатляюще долговязы. Например, журавель-сарус (Grus antigone) признан самой высокой летающей птицей: представители этого вида могут достигать роста в 1,8 метра, а их размах крыльев достигает около 2,5 метра.

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Расположенные на Индийском субконтиненте, в Юго-Восточной Азии и на севере Австралии, эти немигрирующие птицы гнездятся в низинных болотах и затопленных рисовых полях. Как правило, их рацион состоит из насекомых, растений и семян, а вес журавлей порой может достигать от 5 до 12 килограммов, причем самцы этого вида обычно крупнее самок. Несмотря на свои громоздкие размеры, журавли Sarus могут развивать впечатляющую скорость — по имеющимся данным, журавли могут летать со скоростью до 72 километров в час.

Наблюдения показывают, что многие виды журавлей демонстрируют довольно причудливое поведение во время ухаживания и журавли-сарус не являются исключением. Например, для привлечения внимания партнеров они используют сложные танцевальные и трубные звуковые представления. Голосовые аппараты этих огромных птиц настолько мощные, что их крики можно услышать на расстоянии нескольких километров.

Родители журавлей-сарусов вместе воспитывают своих крошечных детенышей Фото: Shutterstock

Гнезда журавлей также соответствуют их размерам: могут достигать 1,83 метра в диаметре и используются птицами для инкубации 1 или 2 яиц в год. Любопытно, что самки и самцы этого вида предпочитают высиживать яйца вместе.

Несмотря на то, что у журавлей-сарусов не так много наземных хищников, в настоящее время они классифицируются как уязвимый вид. По словам исследователей, вид оказался под угрозой исчезновения из-за угрозы потери среды обитания, охоты, отравления пестицидами, сбора яиц и расширения сельского хозяйства.

Еще одной угрозой для журавлей этого вида являются провода. Исследования показали, что семьи погибших журавлей-сарусов часто возвращаются, чтобы осмотреть тело погибшего родственника. Увы, э может привести к новым смертям. Провода настолько опасны для птиц, что взрослые особи также обучают своих птенцов: они издают особый крик, приближаясь к проводам в полете. Это дает молодым птицам понять, что им следует двигаться вверх или вниз, чтобы избежать проводов.

Ранее Фокус писал о том, как высоко могут летать птицы и кому принадлежит рекорд.