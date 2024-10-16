Гігант із крилами. Який найвищий птах на Землі здатен піднятися в небо (фото)

Дослідники дійшли висновку, що титул найвищого птаха, що літає, належить виду з яскраво-червоною головою і гучним трубним криком.

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Коли ми думаємо про найвищих птахів на Землі, ми, ймовірно, уявляємо страуса або пінгвіна Песто. Але багато хто з найвищих птахів на планеті не здатний піднятися в небо, а тому дослідники поставили запитання: який же найвищий птах насправді здатний літати? Цей титул належить дивовижним птахам з яскраво-червоними головами та гучним трубним криком, пише IFLScience.

Сімейство журавлів Gruidae налічує 15 видів. Дослідники зазначають, що ці птахи не просто здатні долати неймовірні відстані, але вони також і напрочуд довготелесі. Наприклад, журавель-сарус (Grus antigone) визнаний найвищим птахом, який літає найбільше: представники цього виду можуть досягати зросту в 1,8 метра, а їхній розмах крил сягає близько 2,5 метра.

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Розташовані на Індійському субконтиненті, в Південно-Східній Азії та на півночі Австралії, ці птахи, що не мігрують, гніздяться в низинних болотах і затоплених рисових полях. Як правило, їхній раціон складається з комах, рослин і насіння, а вага журавлів часом може сягати від 5 до 12 кілограмів, причому самці цього виду зазвичай більші за самок. Попри свої громіздкі розміри, журавлі Sarus можуть розвивати дивовижну швидкість — за наявними даними, журавлі можуть літати зі швидкістю до 72 кілометрів на годину.

Спостереження показують, що багато видів журавлів демонструють доволі химерну поведінку під час залицяння, і журавлі-сарус не є винятком. Наприклад, для привернення уваги партнерів вони використовують складні танцювальні та трубні звукові вистави. Голосові апарати цих величезних птахів настільки потужні, що їхні крики можна почути на відстані кількох кілометрів.

Батьки журавлів-сарусів разом виховують своїх крихітних дитинчат Фото: Shutterstock

Гнізда журавлів також відповідають їхнім розмірам: можуть досягати 1,83 метра в діаметрі й використовуються птахами для інкубації 1 або 2 яєць на рік. Цікаво, що самки та самці цього виду воліють висиджувати яйця разом.

Попри те, що журавлі-саруси мають не так багато наземних хижаків, наразі їх класифікують як уразливий вид. За словами дослідників, вид опинився під загрозою зникнення через загрозу втрати середовища проживання, полювання, отруєння пестицидами, збирання яєць і розширення сільського господарства.

Ще однією загрозою для журавлів цього виду є дроти. Дослідження показали, що сім'ї загиблих журавлів-сарусів часто повертаються, щоб оглянути тіло загиблого родича. На жаль, це може призвести до нових смертей. Дроти настільки небезпечні для птахів, що дорослі особини також навчають своїх пташенят: вони видають особливий крик, наближаючись до дротів у польоті. Це дає молодим птахам зрозуміти, що їм слід рухатися вгору або вниз, щоб уникнути дротів.

Раніше Фокус писав про те, як високо можуть літати птахи та кому належить рекорд.