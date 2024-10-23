"Питомца" Земли запечатлели из космоса: загадочное облако годами появляется в том же месте (фото)

Странное "облако-питомец", как его прозвали местные, то и дело появляется в одном и том же месте Новой Зеландии.

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Недавний спутниковый снимок запечатлел повторное появление уникального облака, похожего на НЛО, известного как "Питомец Таиери", которое годами появляется над Южным островом Новой Зеландии, как только возникают необходимые условия, пишет Live Science.

Любопытное "облако-питомец" заняло центральное место на недавнем спутниковом снимке Новой Зеландии. Причудливое облако, как известно, часто появляется в одном и том же месте, может немного отличаться формой, но всегда выглядит очень похоже. Все это заставляет туристов, а порой и местных жителей путать его с НЛО.

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В то же время местные жители уже прозвали облако "Питомец Таиери". Исследователям известно, что оно представляет собой вытянутое высококучевое стоячее линзовидное облако (ASLC), которое часто появляется между городами Мидлмарч и Хайд в регионе Отаго на Южном острове Новой Зеландии. Причиной его возникновения считается близлежащий горный хребет.

Во время последнего появления длина облака составила около 11.5 километра. Ученые Обсерватории Земли NASA считают, что облако возникает, когда волны воздуха проходят через топографический барьер, например, через горный хребет, заставляя водяной пар конденсироваться в вертикальные слои. Исследователи пришли к выводу, что "Питомец Таиери" образуется, когда влажный воздух проходит через горный хребет Рок и Пиллар, он также удерживается на месте и дополнительно формируется перпендикулярными ветрами, дующими с севера.

У "Питомец Таиери" часто есть вертикальные слои, которые нагромождаются на несколько сотен метров Фото: Whites Aviation Collection

По словам метеоролога из Метеорологической службы Новой Зеландии Джона Лоу, поскольку облако формируется на гребне волны, оно остается почти неподвижным и формируется сильными ветрами, дующими через него. К слову, линзовидные облака часто имеют форму летающих тарелок и "считаются одним из наиболее распространенных объяснений наблюдений НЛО по всему миру".

Если взглянуть на "облако-питомца" сбоку, можно заметить несколько четко выраженных слоев, похожих на стопу блинов или тарелок. Исследователи также изучили предыдущие снимки облака и обнаружили, что оно может достигать в высоту нескольких десятков метров, а возможно и сотни.

Отметим, что такая большая высота линзовидных облаков на самом деле может сделать их неожиданно опасными для авиации. Ученые отмечают, что самолеты могут испытать сильную турбулентность во время пролета через структуры — причиной тому вертикальные потоки, проходящие вверх и вниз через облако. Но это еще не все, необычно низкие температуры облаков также вызывают образование льда на самолетах.

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