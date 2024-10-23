"Улюбленця" Землі сфотографували з космосу: загадкова хмара роками з'являється в тому самому місці (фото)

Дивна "хмаринка-улюбленець", як її прозвали місцеві, раз у раз з'являється в одному і тому ж місці Нової Зеландії.

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Нещодавній супутниковий знімок закарбував повторну появу унікальної хмари, схожої на НЛО, відомої як "Улюбленець Таїєрі", яка роками з'являється над Південним островом Нової Зеландії, щойно виникають необхідні умови, пише Live Science.

Цікава "хмара-улюбленець" посіла центральне місце на недавньому супутниковому знімку Нової Зеландії. Химерна хмара, як відомо, часто з'являється в одному й тому самому місці, може трохи відрізнятися формою, але завжди має дуже схожий вигляд. Усе це змушує туристів, а часом і місцевих жителів плутати її з НЛО.

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Водночас місцеві жителі вже прозвали хмару "Улюбленець Таїєрі". Дослідникам відомо, що вона являє собою витягнуту висококучеву стоячу лінзоподібну хмару (ASLC), яка часто з'являється між містами Мідлмарч і Хайд у регіоні Отаго на Південному острові Нової Зеландії. Причиною її виникнення вважається довколишній гірський хребет.

Під час останньої появи довжина хмари становила близько 11.5 кілометра. Вчені Обсерваторії Землі NASA вважають, що хмара виникає, коли хвилі повітря проходять через топографічний бар'єр, наприклад, через гірський хребет, змушуючи водяну пару конденсуватися у вертикальні шари. Дослідники дійшли висновку, що "Улюбленець Таїєрі" утворюється, коли вологе повітря проходить через гірський хребет Рок і Піллар, воно також утримується на місці й додатково формується перпендикулярними вітрами, які дмуть із півночі.

У "Вихованець Таїєрі" часто є вертикальні шари, які нагромаджуються на кілька сотень метрів Фото: Whites Aviation Collection

За словами метеоролога з Метеорологічної служби Нової Зеландії Джона Лоу, оскільки хмара формується на гребені хвилі, вона залишається майже нерухомою і формується сильними вітрами, що дмуть через неї. До слова, лінзоподібні хмари часто мають форму літаючих тарілок і "вважаються одним із найпоширеніших пояснень спостережень НЛО по всьому світу".

Якщо поглянути на "хмару-улюбленця" збоку, можна помітити кілька чітко виражених шарів, схожих на стопу млинців або тарілок. Дослідники також вивчили попередні знімки хмари та виявили, що вона може сягати у висоту кількох десятків метрів, а можливо й сотні.

Зазначимо, що така велика висота лінзоподібних хмар насправді може зробити їх несподівано небезпечними для авіації. Науковці зазначають, що літаки можуть відчути сильну турбулентність під час прольоту через структури — причиною тому є вертикальні потоки, які проходять вгору і вниз через хмару. Але це ще не все, незвично низькі температури хмар також спричиняють утворення льоду на літаках.

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