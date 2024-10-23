Изобретение из Карпат изменило историю всего человечества 6 тыс. лет назад: что это было

Ученые считают, что основополагающее для человеческой истории изобретение было сделано в Карпатах около 6 тыс. лет назад.

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Изобретение колеса около 6 тыс. лет назад произвело революцию во многих сферах, от транспортной до гончарного дела, но где именно открыли колесо до сих пор остается загадкой, пишет LiveScience.

Авторы нового исследования считают, что восточноевропейские медные рудокопы могли внедрить необходимые инновации в технологию колес еще в 3900 году до н.э.

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Археологические свидетельства использования колес и колесных транспортных средств появились в медном веке (около 5000–3000 гг. до н. э.). Изображения колес можно встретить по всей Европа, Азии и Северной Африке, среди которых сцены сражений, захоронения с повозками и даже детские игрушки. Технология быстро и широко распространилась, поэтому неясно, где и когда впервые она появилась.

У исследователей есть три основные теории происхождения колеса. Некоторые предполагают, что колесо впервые появилось в Месопотамии около 4000 года до н. э., а затем распространилось в Европу. Согласно второй теории, первое колесо было создано на побережье Понта на севере Турции около 3800 года до н.э. А третья теория говорит о том, что колесо изобрели в Карпатских горах между 4000 и 3500 годом до н.э.

Такая теория была выдвинута ранее почетным профессором Колумбийского университета и соавтором нового исследования Ричардом Буллиетом. Он считает, что около 4000 года до н.э. в Карпатах искать медную руду стало намного сложнее, поэтому шахтерам приходилось углубляться все дальше внутрь гор, а после тащить контейнеры с рудой обратно.

Примеры повозок из позднего медного века, которые находили в Карпатском регионе, отличаются прямоугольной формой с трапециевидными сторонами. Конструкция очень похожа на современных горнодобывающие вагончики.

Буллиет и его команда смогли подробно проследить и описать эволюцию колеса. Исследователи попробовали проследить, как люди превратили набор простых "валиков" в систему "колесо ось".

Для этого древним изобретателям понадобилось три инновации. Сперва люди использовали колесики, которые размещались вдоль пути и передвигали их по мере надобности.

Первым новшеством стали рифленые колесики, которые позволили людям передвигать более широкие тележки в шахте. Вторым новшеством стала колесная пара или колеса, которые были закреплены на оси. Это давало тележке высокий клиренс и позволяло проехать по камням и другим обломкам в шахте.

После третьего новшества колеса начали двигаться независимо от оси, что произошло примерно через 500 лет с момента второго нововведения.

Ученые считают, что карпатские шахты также могли оставить свой след на конструкции.

"Среда, в которой работали изобретатели колес, имела некоторые уникальные особенности, которые способствовали переходу к колесному транспорту. По сути, речь идет об узкой, замкнутой среде, которая и подтолкнула разработчиков к этой конкретной конструкции", — говорит Буллиет.

Исследователи также подчеркивают, что колесо не прекратило свое развитие в медном веке. К примеру, изобретение радиальных шарикоподшипников в 1869 году положило начало автомобильной и машиностроительной промышленности в 20 веке.

Напомним, величайшим изобретением человека было не колесо. Колесо изобрели примерно 6 тысяч лет назад, а этот предмет, как считают ученые, осуществил "революцию" 500 тысяч лет назад.