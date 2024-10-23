Смышленее человеческих детей: кошки учат слова быстрее, чем наши собственные младенцы

Новое исследование показывает, что кошки на самом деле могут учить слова значительно быстрее, чем человеческие младенцы.

Related video

Кошки и люди живут бок о бок более 12 000 лет и за это время нам многое удалось узнать о своих питомцах. Например, они уделяют пристальное внимание тому, как мы общаемся. Однако новое исследование также предполагает, что кошки также могут научиться ассоциировать слова, которые мы используем для определенных предметов или изображений. Причем делают это значительно быстрее, чем наши собственные младенцы, пишет Science Alert.

Предыдущие исследования уже показали, что кошки также могут следовать указаниям человека и способны понимать, кому следует доверять и кто отвечает за их еду. Более того, исследование также показало, что наши любимцы также способны узнавать собственное имя.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Любопытно, что кошки также способны выучить имена знакомых кошек и людей. К такому выводу пришла команда из Университета Абадзу в Японии. По словам когнитивного ученого и первого автора исследования Сахо Такаги, в своей работе они пытались выяснить, "запрограммированы" ли животные на изучение человеческого языка.

Результаты исследования оказались весьма удивительными: они означают, что кошки способны подслушивать человеческие разговоры и понимают наши слова без какой-либо специальной тренировки на основе вознаграждения. Впрочем, оставалось неясным, "учат" ли кошки другие человеческие слова подобно тому, как это делают собаки.

Чтобы выяснить это, команда провела эксперимент, основанный на изучении развития языка у 14-месячных человеческих младенцев, которые демонстрировали признаки ассоциации слов с объектами всего после 16–20 повторений.

Второй эксперимент представлял собой словесный тест с 31 взрослой домашней кошкой. Каждую из них посадили перед монитором, где транслировались две короткие мультипликационные анимации, в то время как воспроизводилась звуковая дорожка, на которой произносилось выдуманное слово.

В первой анимации показывали существо, похожее на единорога, росло и уменьшалось, в то же время кошки услышали, как их владелец произносил слово "keraru". Во второй анимации был показан расширяющийся и сжимающийся красный слой, а владелец произносил слово "parumo".

В то же время исследовательские младенцы получали по крайней мере четыре 20-секундных попытки для пары картинка-слово. Результаты показали, что большинство животных привыкли к паре стимулов спустя четыре попытки. Простыми словами, они получили лишь 9-секундную экспозицию в двух попытках для каждой пары картинка-слово.

На следующем этапе кошкам дали перерыв, а затем провели второй раунд: изображения и звук воспроизводились еще четыре раза, но в половине изображений присутствовал "неправильный" звук. Несмотря на короткое время привыкания, кошки проявили признаки недоумения, обнаружив несоответствие. Они также потратили на 33% больше времени, когда это происходило.

Авторы исследования считают, результаты демонстрируют, что кошки могут "быстро формировать ассоциации картинка-слово". Таким образом эксперименты показывают, что кошки способны быстрее учить слова, чем человеческие младенцы. Впрочем, ученые признают, что это утверждение следует дальнейшей проработке, чтобы проверить, как это происходит у других видов животных.

Ранее Фокус писал о том, что кошки – это жидкость, и они сами знают об этом.