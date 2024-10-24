Названы точные дни недели, когда риск самоубийства очень высок: среди них есть даже один праздник

Исследователи проанализировали данные о самоубийствах из разных стран мира и обнаружили странные закономерности.

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Новый анализ показал, что самое большое количество самоубийств в мире происходит по понедельникам и в Новый год. При этом количество самоубийств в Рождество и на выходные варьируется в зависимости от страны, пишет SciTechDaily.

Согласно данным ВОЗ, в 2019 году более 700 тыс. человек покончили жизнь самоубийством. Данная цифра составила около 1,3% от всех случаев смерти в мире. Также данное число превысило количество смертей от малярии, ВИЧ и рака молочной железы.

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Предыдущие исследования уже указывали на то, что риск самоубийств варьируется в зависимости от дня недели. Но связь самоубийств с крупными праздниками так и не была подробно исследована.

Авторы нового исследования использовали базу данных, которая содержит сведения о самоубийствах в 740 места в 26 странах мира с 1971 по 2019 год. В анализ вошли более 1,7 млн самоубийств.

За весь период исследований наивысший уровень самоубийств был самым высоким в Южной Корее, Японии, Южной Африке и Эстонии. В это же время наименьший уровень самоубийств был зафиксирован на Филиппинах, в Бразилии, Мексике и Парагвае. Во все странах наибольший показатель самоубийств был среди мужчин, чем среди женщин, в целом это были люди в возрасте до 64 лет.

Среди всех стран наибольшее количество самоубийств происходило по понедельникам (15-18% от общего числа) в сравнении с другими будними днями.

Также ученые выяснили, что риски самоубийств были самыми низкими на выходных во многих странах Северной Азии, Азии и Европы. Этот показатель вырастал на выходных в странах Южной и Центральной Америки, Финляндии и Южной Африке.

Во всех исследуемых странах риск самоубийств увеличивался в Новый год, особенно среди мужчин. На Рождество был зафиксирован незначительный рост в странах Центральной и Южной Америки, а также Южной Африки. Количество самоубийств на Рождество снижалось в странах Северной Америки и Европы.

В регионах Восточной Азии, где люди празднуют Лунный Новый год, только в Южной Корее снижался показатель риска самоубийств.

Исследователи связывают такие показатели со стрессом на работе в начале недели, а также более высокими количествами употребления алкоголя до Нового года и во время самого праздника, а также в выходные дни.

Напомним, ученые рассказали, как перепрограммировать свой мозг, чтобы по-настоящему полюбить понедельники. Не всегда можно изменить свою работу или список необходимых для выполнения дел в понедельник, но можно "перепрограммировать" свой мозг и изменить отношение к происходящему.