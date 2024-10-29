Обратная сторона медали. Климатический кризис вызывает то, что может замедлить таяние льда в мире

Исследователи обнаружили, что таяние льда замедляет жизненно важную артерию океана, а это, в свою очередь, замедляет таяние льда.

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В последнее время ученые все чаще предупреждают о последствиях климатического кризиса для всей планеты. Мы уже столкнулись с невероятными волнами жары и засухи, ледники по всему миру тают быстрее, а ураганы и штормы становятся все сильнее, пишет IFLScience.

Все вышеописанное является демонстрацией того, что климат Земли имеет как ослабляющие, так и неконтролируемые точки невозврата. Но хватит ли этих изменений, чтобы спасти планету? В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении взаимодействий между таянием льда в Северной Атлантике и важным океаническим течением.

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Результаты указывают на то, что быстрое таяние льда ведет к замедлению, а возможно и полной остановке важной части системы Гольфстрима с катастрофическими последствиями. В то же время ученые обнаружили, что крах океанического течения на самом деле будет иметь несколько положительных эффектов. Например, таяние льда Арктики, вызвавшее крах Гольфстрима, похоже, замедлится после падения течения.

Некоторые аспекты изменения климата невероятно просты: большее количество выделяемого углекислого газа и некоторых других газов означает, что тепло будет задерживаться ближе к поверхности планеты, нагревая нижнюю атмосферу. Но есть и более сложные взаимодействия, вызывающие каскадные эффекты, которые слишком сложно прогнозировать.

Течения Северной Атлантики, которым угрожает усиленное таяние льдов на землях вокруг Фото: Science

Изменения во взаимосвязанной системе океанических течений Земли являются одними из самых сложных, но и самых важных из них. В недавних исследованиях ученые рассмотрели их с разных сторон. Тревожное открытие заключается в том, что более теплый мир ускорит таяние льда. Таяние льда пресное, поэтому, несмотря на холод, оно не тонет, как холодная вода обычно в океане, а вместо этого остается на поверхности более соленой и плотной воды внизу. Потенциально, это является проблемой для Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC) — самого слабого звена в циркуляции океанических течений.

В течение долгих лет ученые пытались спрогнозировать, что произойдет, если Гольфстрим, являющийся частью AMOC, замедлится или остановится вовсе. В новом исследовании ученые попытались изучить этот аспект с другой стороны — взглянув на то, что происходило во время других периодов потепления.

По словам соавтора исследования, доктора Мохамеда Эзата, они с коллегами обнаружили, что усиленное таяние арктического морского льда в прошлом привело к похолоданию в Северной Европе. Вывод основан на измерениях, проведенных в начале последней межледниковой эпохи, 128 000–126 500 лет назад. Отметим, что для этого команда использовала керны осадочных пород, собранные между Шотландией, Норвегией и Исландией.

Прогнозируемые изменения температуры, если выбросы углерода достигнут двукратного доиндустриального уровня, что приведет к остановке AMOC Фото: Science

В то же время ученые обнаружили, что в то время, как весь мир был необычайно теплым, Норвежское море, похоже, оставалось значительно холоднее. Исследователи связывают такой поворот событий с уменьшением количества талой воды, поставляемой AMOC.

С другой стороны, если течения перестанут приносить тепло на север, это может замедлить таяние и, следовательно, возобновить течения. Однако ученые предупреждают, что человечеству не стоит полагаться на это, преуменьшая масштабы изменения климата, так как спрогнозировать этот эффект чрезвычайно сложно.

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