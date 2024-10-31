Леса-призраки захватывают Землю: их продвижение вглубь запечатлели спутники NASA (фото)

Исследователи зафиксировали, как деревья-призраки продвигаются от прибрежных зон вглубь континента.

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Подъем уровня моря и антропогенное изменение климата, а также другие факторы приводят к тому, что прибрежные деревья погибают на том же месте, где растут. В последнее время из-за продолжающегося нагрева планеты ситуация лишь усугубилась, в результате чего леса-призраки лишь разрастаются, будто плесень, по поверхности Земли, пишет Gizmodo.

Продвижение лесов-призраков настолько стремительно и масштабно, что спутники NASA Earth Observatory запечатлели его распространение вглубь континента в Северной Каролине из космоса. На пугающих снимках показано медленное распространение леса-призрака вдоль участка побережья в Национальном заповеднике дикой природы Аллигатор-Ривер.

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Известно, что этот регион покрыт лесами лысых кипарисов, но за последние два десятилетия некоторые из этих деревьев стали еще более лысыми, чем когда-либо прежде. Простыми словами, деревья просто погибли, лишившись коры, но продолжают стоять на том же месте. Из-за этого их прозвали деревьями-призраками.

Леса-призраки в Северной Каролине в 2005 году Фото: NASA Earth Observatory

Исследователи отмечают, что леса-призраки возникают, когда большие группы деревьев погибают, часто из-за соленой воды. Именно в этом кроется причина того, что большинство лесов-призраков расположены вдоль побережий, где деревья, нуждающиеся в пресной воде, сталкиваются с притоком соленой воды, которая их душит.

Снимки леса-призрака были сделаны спутниками NASA Landsats 5 и 9 в 2005 и 2024 годах и показывают распространение леса за последние почти 20 лет. Исследователи обнаружили, что в период с 1985 по 2019 год около 11% земель в заповеднике стали лесами-призраками.

Леса-призраки в Северной Каролине в 2024 году Фото: NASA Earth Observatory

Одним из основных факторов, по словам эколога из Университета Дьюка Эмили Бернхардт, является повышение уровня моря. Данные свидетельствуют о том, что районе Северной Каролины, где были сделаны фото, уровень моря повышается примерно на 3-4 миллиметра в год. Это может показаться несущественным, но это в три раза быстрее, чем в среднем по земному шару.

Исследователи отмечают, что на спутниковых снимках также можно увидеть, как последствия изменения климата сталкиваются с деятельностью человека. Например, болота со временем способны изменить свое местоположение по мере повышения уровня моря, однако кипарисовым лесам попросту некуда деться. Дело в том, что леса уже зажаты сельскохозяйственными угодьями и другими объектами — проще говоря, у них попросту нет шанса на выживание.

Призрачный лес в 2019 году Фото: Duke University

Однако прямой связи между изменением климата и призрачным лесом в заповеднике нет. Как отмечено в пресс-релизе NASA, крупное вымирание произошло в 2011 году после засухи и урагана Айрин, который заставил соленую воду проникнуть внутрь страны.

Ранее Фокус писал о том, что дороги-призраки, которых не должно быть, в 7 раз длиннее официальных.