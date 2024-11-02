BlaBlaCar для гигантов. Кашалотов в океане будут искать с помощью приложения для совместных поездок

Исследователи используют новый метод поиска кашалотов в океане, который работает как приложение для совместных поездок.

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Океан покрывает большую часть поверхности Земли и является домом для невероятного количества жизни на планете, в том числе и крупнейших животных в мире. Ученые годами пытаются разгадать тонкости коммуникации кашалотов, но чтобы расшифровать язык китообразных, сначала нужно найти их и узнать, где они всплывут. А это не так уж просто, пишет Popular Science.

Проблема заключается в том, что кашалоты могут погружаться на глубину более 3000 метров и оставаться под поверхностью до 60 минут, а их ареалы обитания простираются на тысячи километров. К счастью для науки, ученые из проекта CETI (Cetacean Translation Initiative) и Гарвардского университета разработали новый метод поиска кашалотов и прогнозирования того, где они всплывут.

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Любопытно, что новый метод работает по принципу приложения для совместных поездок с использованием автономных роботов и богатой комбинации датчиков. Разработчики отмечают, что новая технология предоставляет ученым возможность протестировать новые алгоритмы, данные датчиков и искусственный интеллект в сложных условиях.

Отметим, что проект CETI впервые был запущен в 2020 году и работает над сбором вокализаций, чтобы в дальнейшем расшифровать, как кашалоты общаются между собой. Ученые использовали прикрепленные к китам метки, чтобы отслеживать их в режиме реального времени, и настраиваемые дроны, чтобы следить за их поведением.

В новом исследовании команда использовала различные сенсорные устройства, в том числе воздушные дроны, оснащенные возможностью обнаружения сигналов сверхвысокой частоты (VHF). Эти устройства могут использовать фазу сигнала и движение дрона, чтобы имитировать "антенную решетку в воздухе". Это может помочь оценить, в каком направлении движутся сигналы от одного из помеченных китов

Исследователи отмечают, что новый метод фактически позволяет предсказать, когда и где кашалот может всплыть, используя данные датчиков прогнозирования поведения китообразного при его погружении. В результате ученые смогут создавать алгоритмы для наиболее эффективного маршрута для дрона к киту или встречи с китообразным на поверхности океана. Любопытно, что в будущем эта технология также может помочь ученым минимизировать столкновения китов с судами.

Новый метод получил название Структура автономных транспортных средств для отслеживания и встречи китов с помощью дистанционного зондирования (AVATARS). Фактически он основан на двух взаимосвязанных компонентах:

автономии;

зондировании.

Автономность определяет команды позиционирования для автономных роботов, развернутых для повышения шансов визуального обнаружения китов. Зондирование измеряет угол прибытия от меток китов, чтобы лучше информировать процесс принятия решений о том, где размещать роботов. Любопытно, что нечто подобное используется в приложениях для совместных поездок. Они используют зондирование в реальном времени, чтобы отмечать изменяющиеся пути и положения для связи водителей с потенциальными пассажирами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые расшифровали удивительно сложный алфавит кашалотов.