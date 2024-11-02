BlaBlaCar для гігантів. Кашалотів в океані шукатимуть за допомогою програми для спільних поїздок

Дослідники використовують новий метод пошуку кашалотів в океані, який працює як додаток для спільних поїздок.

Related video

Океан вкриває більшу частину поверхні Землі і є домівкою для неймовірної кількості життя на планеті, зокрема й найбільших тварин у світі. Науковці роками намагаються розгадати тонкощі комунікації кашалотів, але щоб розшифрувати мову китоподібних, спершу потрібно знайти їх і дізнатися, де вони спливуть. А це не так уже й просто, пише Popular Science.

Проблема полягає в тому, що кашалоти можуть занурюватися на глибину понад 3000 метрів і залишатися під поверхнею до 60 хвилин, а їхні ареали проживання простягаються на тисячі кілометрів. На щастя для науки, вчені з проєкту CETI (Cetacean Translation Initiative) і Гарвардського університету розробили новий метод пошуку кашалотів і прогнозування того, де вони спливуть.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цікаво, що новий метод працює за принципом застосунку для спільних поїздок з використанням автономних роботів і багатої комбінації датчиків. Розробники зазначають, що нова технологія надає вченим можливість протестувати нові алгоритми, дані датчиків і штучний інтелект у складних умовах.

Зазначимо, що проєкт CETI вперше було запущено 2020 року, він працює над збором вокалізацій, щоб надалі розшифрувати, як кашалоти спілкуються між собою. Вчені використовували прикріплені до китів мітки, щоб відстежувати їх у режимі реального часу, і настроювані дрони, щоб стежити за їхньою поведінкою.

У новому дослідженні команда використовувала різні сенсорні пристрої, зокрема повітряні дрони, оснащені можливістю виявлення сигналів надвисокої частоти (VHF). Ці пристрої можуть використовувати фазу сигналу і рух дрона, щоб імітувати "антенну решітку в повітрі". Це може допомогти оцінити, в якому напрямку рухаються сигнали від одного з помічених китів

Дослідники зазначають, що новий метод фактично дає змогу передбачити, коли й де кашалот може спливти, використовуючи дані датчиків прогнозування поведінки китоподібного під час його занурення. У результаті вчені зможуть створювати алгоритми для найефективнішого маршруту для дрона до кита або зустрічі з китоподібним на поверхні океану. Цікаво, що в майбутньому ця технологія також може допомогти вченим мінімізувати зіткнення китів із суднами.

Новий метод отримав назву Структура автономних транспортних засобів для відстеження та зустрічі китів за допомогою дистанційного зондування (AVATARS). Фактично він заснований на двох взаємопов'язаних компонентах:

автономії;

зондуванні.

Автономність визначає команди позиціювання для автономних роботів, розгорнутих для підвищення шансів візуального виявлення китів. Зондування вимірює кут прибуття від міток китів, щоб краще інформувати процес прийняття рішень про те, де розміщувати роботів. Цікаво, що щось подібне використовується в додатках для спільних поїздок. Вони використовують зондування в реальному часі, щоб відзначати мінливі шляхи й положення для зв'язку водіїв з потенційними пасажирами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розшифрували напрочуд складний алфавіт кашалотів.