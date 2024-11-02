Найден способ подтвердить существование темной материи: помогут камни возрастом миллиарды лет

Исследователи считают, что частицы темной материи могли врезаться в Землю в какой-то момент в далеком прошлом нашей планеты.

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Несмотря на весь прогресс, прогрессивные телескопы и ускорители частиц, нам до сих пор так и не удалось обнаружить даже капельку темной материи. Однако теперь, похоже, мы приблизились к ее обнаружению — исследователи из Virginia Tech теперь используют ошеломляюще низкотехнологичный подход, разыскивая это неуловимое вещество в камнях возрастом миллиарды лет, пишет IFLScience.

Большинство исследователей по всему миру поддерживают идею существования темной материи, несмотря на то, что ее смогли обнаружить лишь косвенно. Например, известно, что вся наблюдаемая масса не учитывает силу гравитации в определенных точках Вселенной — это можно объяснить лишь присутствием некой невидимой субстанции, скрытой от наших глаз.

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Десятилетиями физики предполагали, что темную материю можно будет наблюдать в действии, если нам удастся каким-то образом застать ее столкновение с атомным ядром. Скорее всего, в таком сценарии будет произведена искра энергии, что дало бы толчок для новых исследований.

Теперь в игру вступают камни. Известно, что история Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет, а потому есть большая вероятность, что древние камни в земной коре в какой-то момент столкнулись с темной материей. Вероятно, там, где это произошло, можно наблюдать ядра, которые были смещены со своего места, оставив аномалии и несовершенства в кристаллической структуре минерала.

Физик Патрик Хубер возглавил новую лабораторию темной материи Фото: Virginia Tech

Для того чтобы проверить эту теорию, ученые строят новую лабораторию в зале obeson Hall в Virginia Tech, где они будут использовать сложные методы визуализации для поиска этих миниатюрных следов разрушения, оставленных внутри старых камней.

По словам эксперта по квантовым системам Всеволода Иванова, они с коллегами возьмут кристалл, подвергающийся воздействию различных частиц в течение миллионов лет, а затем вычтут распределения, соответствующие тем вещам, которые мы знаем. Все, что останется — должно быть новым, и это может оказаться темной материей.

Ученые признают, что определение следов и узоров, оставленных другими источниками радиации — задача не из простых. В настоящее время команда проводит серию тестов с использованием синтетического фторида лития, чтобы визуализировать треки частиц, приписываемые космическим лучам, которые необходимо вычесть, чтобы выделить отголоски столкновений темной материи.

Ранее Фокус писал о том, что под землей в Австралии открыли лабораторию по ловле темной материи.