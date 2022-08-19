Под землей в Австралии открыли лабораторию по ловле темной материи: там запрещены бананы

В шахте, где добывают золото, ученые будут охотиться за веществом, из которой состоит большая часть Вселенной.

В одной из частей шахты, где добывают золото, на глубине в 1025 метров под австралийским городом Ставелл открылась Подземная физическая лаборатория Ставелла. В этой лаборатории ученые хотят обнаружить невидимое вещество, из которого, как считается состоит 85% Вселенной, сообщает The Guardian.

Город Ставелл находится в 240 км от Мельбурна и именно здесь начнется охота за неуловимой темной материей. Подземная физическая лаборатория Ставелла – это уникальное в своем роде учреждение, которое является единственным в Южном полушарии.

[ + – ] Дорога ведущая в Подземную физическую лабораторию Ставелла Фото: Guardian

По словам физика Эелизабетты Барберио из Мельбурнского университета, это место под землей лучше всего подходит для поиска частиц темной материи. Здесь нет влияния ни космического, ни солнечного излучения, а значит есть надежда поймать неуловимые частицы с помощью специального детектора темной материи.

[ + – ] Место перед входом в лабораторию Фото: The Guardian

"Мы ее не можем увидеть, но темная материя окружает всех нас. Это вещество имеет массу, но не поглощает, не излучает и не отражает свет. Оно практически не взаимодействует с обычной материей из которой состоим мы, наша планета, звезды и галактики. Но такое взаимодействие возможно и мы хотим его увидеть", — говорит Барберио.

Пока что ученые заняты установкой детектора темной материи, который вскоре должен начать свою работу. Он будет состоять из семи цилиндров из кристаллов йодида натрия, заключенных в медные трубки. Эти трубки будут погружены в жидкость под названием бензол и заключены в 200 тонн стали.

[ + – ] Пока что ученые заняты установкой детектора темной материи, который вскоре должен начать свою работу. Он будет состоять из семи цилиндров из кристаллов йодида натрия, заключенных в медные трубки Фото: Guardian

С помощью детектора ученыех хотят обнаружить гипотетическую слабовзаимодействующую массивную частицу – вимп. Согласно теории, столкновение вимпа с обычной материей приведет к выделению энергии, которую можно будет обнаружить в виде света. Этот свет должны выпустить кристаллы йодида натрия.

"Эта лаборатория полностью стерильна, она защищена от любых веществ и факторов, которые могут повлиять на эксперимент. Например, вся лаборатория покрыта специальным герметиком, который сводит на нет проникновение радиоактивного газа радона из окружающей горной породы. Кстати, сюда нельзя принести бананы, ведь они богаты калием, а потому также слегка радиоактивны", — говорит Барберио.

Ученые считают, что подтверждение существования темной материи кроется в движении галактик. Согласно теории, большинство галактик вращаются слишком быстро, чтобы гравитация исходила только от обычного вещества, поэтому должно быть что-то невидимое, удерживающее эти галактики как единое целое.

Фокус уже писал о самом чувствительном в мире детекторе темной материи, который уже запущен в США и в течении 3 лет ученые хотят обнаружить частицы, которые составляют темную материю – вимпы.